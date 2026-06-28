به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتیزاده عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از پلاک خودرویی منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه–مریوان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: ایجاد امنیت، نظم و انضباط اجتماعی هزینههایی دارد و نیروهای انتظامی همواره تلاش کردهاند در کنار مردم و برای خدمترسانی به جامعه حضور داشته باشند.
وی افزود: در شرایط مختلف از جمله دوران جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، نیروهای انتظامی با وجود سختیها و تهدیدها، مأموریت خدمت به مردم و تأمین امنیت را با جدیت دنبال کردند.
رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی با مجموعه منطقه آزاد بانه–مریوان گفت: در تفاهمنامههای منعقد شده میان منطقه آزاد، پلیس راهور کشور و پلیس راهور استان، یکی از مهمترین موضوعات، توسعه زیرساختها و فراهم کردن شرایط مناسب برای اجرای این طرح بود.
وی ادامه داد: با توجه به نقش منطقه آزاد در اقتصاد استان، معیشت مردم و رونق اقتصادی، تلاش شد فرآیندها به شکلی پیش برود که مردم کردستان بتوانند از این ظرفیت بهرهمند شوند.
کردستان در کاهش تصادفات موفق عمل کرده است
سرهنگ همتیزاده با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه ایمنی ترافیک گفت: موضوع کاهش تصادفات و حفظ جان مردم یکی از اولویتهای پلیس راهور است و خوشبختانه کردستان طی دو سال متوالی جزو استانهایی بوده که کمترین میزان افزایش و کاهش قابل توجه در آمار جانباختگان تصادفات را داشته است.
وی افزود: در سه ماهه نخست امسال نیز این روند ادامه داشته و مجموعه پلیس با آموزش، حضور میدانی و اجرای قوانین به دنبال ایجاد تردد ایمنتر در استان است.
رئیس پلیس راهور کردستان در ادامه با اشاره به خودروهای وارداتی منطقه آزاد گفت: یکی از دغدغههای مردم موضوع ایمنی این خودروهاست، در حالی که بسیاری از این خودروها از سیستمهای ایمنی پیشرفته برخوردار هستند.
وی توضیح داد: سیستمهای ایمنی فعال مانند کنترل مسیر، جلوگیری از برخورد، هشدارهای هوشمند و پایش خودرو قبل از وقوع حادثه فعال میشوند و سیستمهای غیرفعال نیز شامل بدنه ایمن، کیسه هوا و کمربندهای استاندارد است که در کاهش تلفات نقش مؤثری دارد.
مراحل قانونی پلاکگذاری خودروها
سرهنگ همتیزاده با بیان اینکه پلاکگذاری خودروهای منطقه آزاد بر اساس ضوابط مشخص انجام میشود، اظهار کرد: مدارکی مانند اسناد مالکیت، مدارک ترخیص، فاکتور خرید، گواهی سلامت خودرو، تأیید استاندارد و مدارک مربوط به مالکیت حقیقی یا حقوقی باید بررسی و تأیید شود.
وی ادامه داد: پس از انجام مراحل مربوط به گمرک، دریافت تأییدیههای لازم، مراجعه به پلیس +۱۰ و انجام بازدید فنی، فرآیند پلاکگذاری انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به ضوابط مربوط به واردات خودرو گفت: سقف ارزش خودروهای وارداتی طبق ضوابط اعلامی تعیین شده و حجم موتور خودروها نیز دارای محدودیت است.
وی افزود: خودروهای لوکس با ارزش بالا، خودروهای دیزلی، راست فرمان و خودروهای ساخت آمریکا از جمله مواردی هستند که محدودیت واردات دارند و جزئیات بیشتر از سوی مراجع مربوطه اعلام خواهد شد.
تلاش برای ایجاد زیرساختهای خدماتی در بانه و مریوان
سرهنگ همتیزاده خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر این طرح، اقدامات لازم در زمینه ایجاد مراکز خدماتی و ارتباطات الکترونیکی در شهرهای بانه و مریوان در حال پیگیری است تا خدماترسانی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: پلیس راهور در کنار سایر دستگاهها تلاش میکند ضمن رعایت قانون و مقررات، زمینه استفاده مردم از ظرفیت منطقه آزاد بانه–مریوان را فراهم کند.
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