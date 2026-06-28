به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری عصر یکشنبه در بازدید از دهکده فناوری و نوآوری فشتام ضمن آشنایی با ظرفیتها و دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزههای سلامت، انرژی، تصفیه آب و فاضلاب، اظهار کرد: تقویت ارتباط میان این شرکتها و دستگاههای اجرایی مورد تأکید است.
فرماندار رشت با اشاره به نقش کلیدی شرکتهای دانشبنیان در حل مسائل راهبردی کشور افزود: بسیاری از چالشهای کنونی در حوزههای مختلف، با تکیه بر دانش، فناوری و نوآوری قابل مدیریت است و شرکتهای دانشبنیان میتوانند بهعنوان بازوی توانمند دستگاههای اجرایی عمل کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان و پژوهشگران، تصریح کرد: سرمایه گذاری در عرصه دانشبنیان، سرمایهگذاری برای آینده کشور محسوب میشود و تجربه نشان داده هر کجا از این ظرفیت بهدرستی استفاده شده، دستاوردهای ارزشمندی در سطح ملی و بینالمللی حاصل شده است.
میرغضنفری هوش مصنوعی را یکی از مهمترین فناوریهای روز دنیا دانست و گفت: باید با فراهم کردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و حمایتهای لازم، زمینه رشد و توسعه این حوزه را بیش از پیش مهیا کنیم.
وی در پایان با تأکید بر استمرار تعامل میان مجموعههای دانشبنیان و دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: تقویت این همکاریها، گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد دانشبنیان و ارتقای کیفیت خدمات عمومی خواهد بود.
نظر شما