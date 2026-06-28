ترافیک سنگین در جاده کندوان و هراز

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد خودروها در تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌صورت دوطرفه و عادی در جریان است و هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی اعمال نشده است.

وی افزود: در محور کندوان، مسیر شمال به جنوب، ترافیک در برخی مقاطع نیمه سنگین است.

وی ادامه داد: همچنین در محور هراز، ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو تا بایجان، سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران درباره وضعیت جوی نیز گفت: در ارتفاعات استان مه‌گرفتگی و در برخی محورهای مواصلاتی شاهد بارندگی هستیم.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با توجه به کاهش دید ناشی از مه در محورهای کوهستانی، با سرعت مطمئنه تردد کنند.