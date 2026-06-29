علائم گرمازدگی را جدی بگیرید

اصغر جعفری روحی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش دمای هوا در فصل تابستان اظهار کرد: با آغاز فصل گرما و بالا رفتن دمای محیط، شاهد بروز علائم گرمازدگی در برخی افراد هستیم که این علائم طیف وسیعی دارد و از موارد خفیف تا موارد بسیار شدید را شامل میشود.
وی افزود: در مراحل ابتدایی، گرمازدگی معمولاً با بیحالی، ضعف عمومی و دردهای عضلانی آغاز میشود. اگر شدت گرما بیشتر شود، علائمی مانند بروز بثورات پوستی، تورم اندامها بهویژه اندامهای تحتانی، خستگی زودرس، خوابآلودگی و بیقراری ظاهر میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: در موارد شدیدتر، زمانی که دمای بدن به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد برسد، حالتی ایجاد میشود که به آن «سکته گرمایی» یا «هیت استروک» گفته میشود. در این شرایط، علائم عصبی مانند کاهش سطح هوشیاری، بیقراری شدید، اختلال در تعادل و بهدنبال آن اختلالات قلبیعروقی و تنفسی بروز میکند و بیمار در وضعیت بسیار بدحال قرار میگیرد که نیازمند اقدامات فوری اورژانسی است.
وی درباره تفاوت گرمازدگی و گرماخستگی گفت: گرمازدگی یک اصطلاح کلی است که طیفی از علائم ناشی از مواجهه با گرما را در بر میگیرد، اما گرماخستگی یکی از درجات خفیفتر آن محسوب میشود که با ضعف، خستگی زودرس، بیحالی و خوابآلودگی بروز میکند.
اقدامات اولیه در مواجهه با گرمازدگی
جعفری روحی با تأکید بر لزوم اقدام سریع در مواجهه با فرد گرمازده تصریح کرد: در اولین اقدام باید فرد را از محیطی که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار دارد خارج و به محل سایه منتقل کرد. کاهش لباسهای اضافی و خنک کردن تدریجی بدن بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: استفاده مستقیم از آب یخ یا آب بسیار سرد توصیه نمیشود، بلکه بهتر است با آب نیمهخنک و یک پارچه مرطوب بدن فرد را خنک کرد. همچنین استفاده از پنکه در کنار مرطوب کردن سطح پوست میتواند به کاهش تدریجی و مؤثر دمای بدن تا زمان رسیدن به مرکز درمانی کمک کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره گروههای پرخطر گفت: سالمندان، کودکان زیر پنج سال و افرادی که بیماریهای زمینهای مانند بیماریهای قلبیعروقی، نقص سیستم ایمنی، بدخیمیها و بیماریهای مزمن دارند، بیش از سایرین در معرض گرمازدگی هستند و عوارض در این افراد شدیدتر بروز میکند.
وی در خصوص میزان مصرف مایعات در روزهای گرم اظهار کرد: نمیتوان عدد ثابتی مانند ۸ یا ۱۰ لیوان را برای همه توصیه کرد، اما مهم این است که بدن دچار کمآبی نشود. مصرف مایعات حاوی املاح بسیار مهمتر از نوشیدن آب خالص است.
جعفری روحی توضیح داد: نوشیدنیهایی که حاوی مقدار کمی نمک یا املاح هستند مانند دوغ کمنمک، آبلیمو با مقدار اندکی نمک، یا استفاده از مواد سنتی مانند خاکشیر و تخم شربتی که قابلیت نگهداری آب در خود دارند، میتواند در پیشگیری از کمآبی مؤثر باشد. البته باید از مصرف بیش از حد قند و نوشیدنیهای بسیار شیرین پرهیز شود.
وی درباره نوشیدنیهای کافئیندار نیز گفت: مصرف نوشیدنیهای شیرین و کافئیندار توصیه نمیشود، زیرا ممکن است موجب تشدید کمآبی بدن شود. بهترین گزینه، نوشیدنیهای حاوی املاح متعادل است.
توصیههای پیشگیرانه
جعفری روحی با تأکید بر پیشگیری از گرمازدگی گفت: افراد بهویژه سالمندان و گروههای پرخطر در صورت نبود ضرورت از خروج غیرضروری از منزل در ساعات اوج گرما خودداری کنند. در صورت نیاز به خروج، استفاده از کلاه، چتر و حرکت در مسیرهای سایه توصیه میشود.
وی افزود: برخی مشاغل مانند کشاورزان و دامداران ناچارند ساعات طولانی در فضای باز فعالیت کنند که در این صورت باید بهصورت منظم، حداقل هر یک ساعت یکبار، مایعات حاوی املاح مصرف کنند تا از کمآبی جلوگیری شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان تأکید کرد: خانوادهها توجه ویژهای به سالمندان داشته باشند، زیرا این قشر آسیبپذیرترین گروه در برابر گرمازدگی هستند. با رعایت نکات سادهای مانند پرهیز از حضور طولانی در زیر نور آفتاب و مصرف کافی مایعات، میتوان از بسیاری از موارد بستری در بیمارستان جلوگیری کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش آگاهی عمومی، شاهد کاهش موارد گرمازدگی در روزهای گرم سال باشیم.
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