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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

از سرگیری عملیات اجرایی آزاد راه مراغه - هشترود

از سرگیری عملیات اجرایی آزاد راه مراغه - هشترود

مراغه- نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از مدتی وقفه به علت حملات دشمن آمریکایی – صهیونی عملیات اجرایی آزاد راه مراغه _-هشترود در قطعات مختلف آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرید موسوی روز دوشنبه افزود: اعتبار مورد نیاز برای احداث ۱۳ کیلومتر قطعه یک و ۶ در محدوده شهرستان مراغه و هشترود تخصیص یافته است و سرعت بخشیدن به اجرای این طرح، برای کاهش تصادفات و تسهیل در تردد شهروندان شهرهای منطقه یک ضرورت اساسی است.

به گفته نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی، قطعه دوم این آزاد راه به طول ۲۹ کیلومتر به بهره برداری رسیده است و تردد در آن جریان دارد.

موسوی خاطرنشان کرد: برای تامین اعتبار طرح، بازدیدها و جلسات متعدد با حضور مسئولان راه شهرسازی، پیمانکار و سرمایه گذاران تشکیل و بر سرعت بخشیدن به اجرای طرح تاکید شده است.

این طرح به طول ۱۱۰ کیلومتر شهرهای مراغه، خداجو، نظرکهریزی و هشترود را به آزادراه پیامبر اعظم متصل می‌کند.

کد مطلب 6874345

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