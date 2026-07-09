به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ملارحیمی روز پنجشنبه گفت:طرح تعریض و ایمن‌سازی پل دیورزم در محور مراغه–هشترود با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان و با هدف افزایش ایمنی، کاهش سوانح رانندگی و تسهیل تردد درحال اجراست.

وی افزود: در این طرح تعریض پل دیورزم به صورت سازه‌ای ۵ دهانه با دهانه‌های ۱۲ متری در دست اجراست.

رئیس راهداری مراغه با بیان این که سازه فعلی پل به دلیل عرض کم از نقاط حادثه‌خیز محور مراغه–هشترود است افزود: با اجرای این طرح ضمن افزایش عرض پل و ارتقای شاخص‌های ایمنی، زمینه روان‌سازی ترافیک و کاهش تصادفات نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: اعتبار این طرح با پیگیری‌های مستمر نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، تامین و زمینه آغاز عملیات اجرایی آن فراهم شد.