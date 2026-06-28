به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات و موانع اجرای پروژه دهکده لجستیک اصفهان، این طرح را از پروژههای مهم و اثرگذار در آینده اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: دهکده لجستیک اصفهان از جمله طرحهایی است که میتواند در توسعه اقتصادی، افزایش ارزش افزوده، تقویت زیرساختهای حملونقل و ارتقای خدمات پشتیبان تولید نقشآفرینی کند و به همین دلیل نباید اجرای آن بیش از این با وقفه و کندی همراه باشد.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت متمرکز برای پیشبرد طرحهای کلان افزود: پروژههای بزرگ با جلسات مقطعی و پیگیریهای محدود به نتیجه نمیرسند، بلکه برای به ثمر رسیدن آنها باید یک مدیریت پروژه فعال، متمرکز و دارای اختیار وجود داشته باشد تا بتواند مسائل را بهصورت مستمر میان دستگاههای مختلف دنبال کند.
استاندار اصفهان ادامه داد: در پروژهای با این سطح از اهمیت، صرف برگزاری نشستهای اداری کفایت نمیکند و لازم است روند رفع موانع به شکل منظم، مداوم و حتی روزانه در دستور کار قرار گیرد تا گرههای اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن باز شود.
جمالینژاد با اشاره به برخی گرههای اجرایی موجود در مسیر این پروژه تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که پس از ماهها پیگیری، هنوز موضوع تحویل اراضی ۷۲۹ هکتاری و تعیین تکلیف قراردادهای بلندمدت برای سرمایهگذاران به نتیجه نرسیده باشد. دستگاههای مسئول باید بدانند که مأموریت آنها تسهیل اجرای پروژه است، نه متوقف کردن روند کار در پیچوخمهای اداری.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای خوبی از سوی بخش خصوصی، مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی برای پیشبرد این طرح وجود دارد و اگر این ظرفیتها در کنار هم قرار گیرد، میتوان روند اجرای دهکده لجستیک را با شتاب بیشتری دنبال کرد.
استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و گفت: همه مدیران باید با درک اهمیت این پروژه، در مسیر تسریع اجرای آن همکاری کنند و از هرگونه مانعتراشی یا کند کردن روند امور پرهیز شود.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای حل مسائل باقیمانده افزود: در صورت نیاز، موضوعات مربوط به این پروژه از طریق وزارتخانهها و نهادهای ملی نیز پیگیری خواهد شد تا موانع موجود در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
دهکده لجستیک؛ پروژهای راهبردی برای آینده اقتصادی اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: اگر بخواهیم پروژههای مهم و آیندهساز استان را بررسی کنیم، دهکده لجستیک بدون تردید یکی از طرحهای راهبردی و اثرگذار اصفهان است که میتواند به یکی از نقاط اتکای توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.
مهدی طغیانی افزود: این پروژه از منظر ایجاد ارزش افزوده، توسعه خدمات، تقویت زنجیره تأمین و ارتقای زیرساختهای اقتصادی استان، جایگاهی مهم دارد و در صورت تحقق میتواند نقش مؤثری در آینده اقتصادی اصفهان ایفا کند.
وی با اشاره به اقداماتی که در سالهای گذشته برای پیشبرد این طرح انجام شده است، ادامه داد: مجموعههایی از جمله شهرداری اصفهان و برخی نهادهای اقتصادی استان برای آغاز این پروژه وارد میدان شدهاند و هزینههایی نیز برای آن انجام شده است، اما تکمیل و شتاببخشی به این مسیر نیازمند همراهی کامل همه دستگاههاست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از چالشهای موجود، نبود درک مشترک از اهمیت این پروژه در برخی سطوح مدیریتی است، تصریح کرد: هنوز برخی مدیران و دستگاهها به اندازه کافی نسبت به افق بلندمدت و اثرگذاری این پروژه آگاه نیستند و همین مسئله در برخی موارد موجب کندی یا ایجاد مانع در مسیر اجرای آن شده است.
طغیانی تأکید کرد: لازم است اهمیت دهکده لجستیک برای مدیران و مجموعههای اجرایی بهصورت جدی تبیین شود تا همه دستگاهها در مسیر تسهیل و تسریع اجرای آن نقش فعالتری ایفا کنند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ فعال در حوزه حملونقل و لجستیک تأکید کرد و گفت: با جلب مشارکت سرمایهگذاران و شرکتهای توانمند، میتوان توسعه زیرساختهای این پروژه را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال کرد.
پیشنهاد آغاز مرحلهای پروژه با واگذاری ۶۲.۵ هکتار
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این نشست با اشاره به برخی موانع و نگاههای موجود در سطح ملی نسبت به این پروژه اظهار کرد: برای تغییر این نگاهها، میتوان پروژه را بهصورت مرحلهای وارد فاز عملیاتی کرد تا اجرای میدانی آن، زمینه اقناع و همراهی بیشتر دستگاههای ملی را فراهم آورد.
امید شریفی افزود: در همین چارچوب پیشنهاد شده است که در مرحله نخست، ۶۲.۵ هکتار از اراضی پروژه در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد تا عملیات اجرایی آغاز شود و با اثبات عملیاتی شدن طرح، زمینه برای واگذاری سایر اراضی نیز فراهم شود.
وی با تأکید بر ماهیت ترکیبی دهکده لجستیک تصریح کرد: این پروژه باید بهطور همزمان به زیرساختهای جادهای و ریلی متصل باشد، بنابراین ایجاد دسترسی مناسب به این دو شبکه از الزامات اصلی برای پیشرفت طرح به شمار میرود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: حتی آغاز پروژه در مقیاس محدود نیز میتواند دستگاههای ملی را در عمل با موضوع درگیر کند و به جذب حمایتهای بیشتر برای توسعه زیرساختها و تأمین منابع منجر شود.
شریفی با اشاره به مقدمات لازم برای ورود سرمایهگذاران گفت: برای آغاز فعالیت، باید حداقل زیرساختهای اولیه مانند تسطیح زمین، جدولگذاری و آمادهسازیهای پایه انجام شود تا امکان استقرار سرمایهگذاران فراهم آید.
وی تأکید کرد: پروژههای بزرگ لجستیکی بدون حضور سرمایهگذار شکل نمیگیرند و تا زمانی که سرمایهگذار وارد میدان نشود، عملاً اجرای پروژه نیز شتاب نخواهد گرفت.
۷۲۹ هکتار زمین و قراردادهای بلندمدت در دستور کار تسهیل ویژه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز از پیگیری جدی برای حل دو مانع اصلی پروژه خبر داد و گفت: موضوع تحویل کامل اراضی و تعیین تکلیف قراردادهای بلندمدت برای سرمایهگذاران، بهعنوان دو مسئله کلیدی در دستور کار کارگروه تسهیل ویژه قرار گرفته است.
کوروش خسروی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اقدامات قابل توجهی برای فعالسازی پروژه دهکده لجستیک انجام شده و میزان پیشرفتهای حاصلشده در این مدت، در مقایسه با سالهای گذشته قابل توجه بوده است.
وی با اشاره به نیاز مالی بالای پروژه افزود: در مقطعی برای ایجاد برخی زیرساختها حدود ۶ همت اعتبار مورد نیاز بود و با توجه به محدودیت منابع شهرداری و اتاق بازرگانی، لازم بود مدلی طراحی شود که پروژه بتواند از ظرفیتهای درونی خود برای تأمین منابع استفاده کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: بر همین اساس، با اخذ مصوبه از شورای برنامهریزی استان، حدود ۷۲۹ هکتار از اراضی پروژه برای واگذاری در اختیار مجریان قرار گرفت تا از محل واگذاری بخشی از زمینها، منابع لازم برای ایجاد زیرساختها تأمین شود و پروژه بتواند با اتکا به درآمدزایی درونزا پیش برود.
خسروی با بیان اینکه این مصوبه حدود ۱۰ ماه و نیم پیش به تصویب رسیده است، گفت: با وجود پیگیریهای انجام شده، هنوز کل اراضی بهطور کامل تحویل نشده و این مسئله یکی از ابهامات و مشکلات اصلی پروژه است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در کنار موضوع زمین، تعیین تکلیف قراردادهای سرمایهگذاری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در شرایط فعلی بخشی از اراضی بهصورت موقت در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد، در حالی که برای ورود جدی بخش خصوصی، قراردادهای بلندمدت و وضعیت حقوقی روشن ضروری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تأکید کرد: در صورت حل این دو مسئله، یعنی تحویل کامل اراضی و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای بلندمدت، بخش مهمی از موانع سرمایهگذاری در دهکده لجستیک اصفهان برطرف خواهد شد.
وی از تشکیل کارگروه تسهیل ویژه برای پیگیری مستمر مسائل این پروژه خبر داد و خاطرنشان کرد: جلسات این کارگروه بهصورت ماهانه برگزار میشود تا روند رفع موانع با جدیت ادامه یابد و زمینه برای تسریع در اجرای پروژه فراهم شود.
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