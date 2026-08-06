به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش خسروی در حاشیه نخستین جلسه شورای استاندارد استان با اشاره به اهمیت ممیزی انرژی در صنایع اظهار کرد: این جلسه، نخستین نشست شورای استاندارد استان در دولت جدید بود که در آن گزارشی مفصل از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو ارائه شد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه بهصورت جدی مورد بررسی قرار گرفت، فقدان شرکتهای ممیز انرژی در استان اصفهان بود؛ موضوعی که برای استانی با جایگاه صنعتی اصفهان یک نقیصه جدی محسوب میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه اصفهان صنعتیترین استان کشور است، گفت: استانی که حدود ۱۲ درصد صنعت کشور را بر عهده دارد، نباید برای دریافت خدمات تخصصی ممیزی انرژی و استانداردسازی در این حوزه، ناچار به استفاده از شرکتهای خدمات مهندسی خارج از استان باشد.
خسروی ادامه داد: در جلسه شورای استاندارد مقرر شد با پیگیری دستگاههای مسئول، زمینه ایجاد و فعالیت شرکتهای ممیز انرژی در داخل استان فراهم شود تا صنایع اصفهان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در همین استان دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قول و تعهد مطرحشده در این جلسه، سال ۱۴۰۵ باید آخرین سالی باشد که استان اصفهان با مشکل نبود شرکتهای ممیزی انرژی مواجه است و امیدواریم این نقیصه در زمانبندی تعیینشده برطرف شود.
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