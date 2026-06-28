امام جمعه دشتی: اجرای عدالت اعتماد عمومی را در جامعه تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست یکشنبه شب در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دشتی به مناسبت هفته قوه قضائیه ، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، از خدمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی تقدیر کرد و یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای والامقام دستگاه قضایی را گرامی داشت.

وی با اشاره به جایگاه عدالت در جامعه اظهار کرد: عدالت، زیربنای امنیت، اعتماد عمومی و پیشرفت جامعه است و هرچه مردم عدالت را بیشتر احساس کنند، سرمایه اجتماعی نظام افزایش خواهد یافت.

حجت‌الاسلام زاهددوست، اقتدار دستگاه قضایی را از ارکان امنیت کشور دانست و افزود: مردم انتظار دارند دستگاه قضایی در برابر فساد، تبعیض و ویژه‌خواری با قاطعیت، عدالت و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد کند.

وی تصریح کرد: اجرای عدالت نسبت به همه افراد و برخورد قاطع، عادلانه و به‌هنگام با مفسدان، موجب تقویت امید، اعتماد عمومی و امنیت روانی و اقتصادی جامعه خواهد شد.

امام جمعه دشتی همچنین بر تکریم مردم و ارباب‌رجوع تأکید کرد و گفت: مردم ولی‌نعمتان نظام هستند و برخورد کریمانه، صبر، خوش‌رویی و پاسخگویی شایسته، حتی اگر رأی به نفع مراجعه‌کننده نباشد، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.

حجت الاسلام زاهددوست در پایان توسعه فرهنگ صلح و سازش را از راهکارهای مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی برشمرد و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان، روحانیون و شوراهای حل اختلاف می‌تواند در حل بسیاری از اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نقش‌آفرین باشد.