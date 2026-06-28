https://mehrnews.com/x3crS5 ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۱ کد مطلب 6873723 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۱ حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه، حمایت خود را از حزبالله و مردم لبنان اعلام کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6873723 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نوزدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه یکصد و هجدهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هفدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شام غریبان صد و شانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب عاشورا صد و پانزدهمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه در شب تاسوعا برچسبها حزب الله لبنان حزبالله لبنان کرمانشاه
نظر شما