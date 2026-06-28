  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۱

حمایت مردم کرمانشاه از حزب‌الله لبنان

حمایت مردم کرمانشاه از حزب‌الله لبنان

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در اجتماع شبانه، حمایت خود را از حزب‌الله و مردم لبنان اعلام کردند.

دریافت 6 MB
کد مطلب 6873723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها