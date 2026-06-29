افغانستان کاردار سفارت پاکستان را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد: در اعتراض به حملات شب گذشته پاکستان به ایالت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا، کاردار سفارت پاکستان را احضار کرده است.

وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان در این خصوص اضافه کرد که مراتب اعتراض شدید این کشور را به کاردار سفارت پاکستان ابلاغ کرده است.

در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان آمده است که این حملات که منجر به بمباران خانه‌ های غیرنظامیان در ولایت‌های کنر، پکتیا و پکتیکا شده است، نقض آشکار حاکمیت ملی، اصول بین‌المللی و قوانین بشردوستانه محسوب می‌شود.

همچنین گفته شده که کابل این اقدامات را به شدیدترین شکل ممکن محکوم و بر ضرورت احترام به حریم هوایی و امنیت مرزی تاکید کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان ساعاتی پیش اعلام کرد که حملات پاکستان در شرق افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است.

وی با اعلام اینکه این افراد غیرنظامی بوده اند، افزود که حملات هوایی ولایات پکتیکا، پکتیا و کنر را هدف قرار داده است.

سخنگوی طالبان حملات نظامی پاکستان علیه مناطق مرزی افغانستان را «اقدامی تجاوزکارانه و بزدلانه» توصیف کرد.

منابع پاکستانی شب گذشته اعلام کردند که این کشور ساعاتی پیش، بخش‌هایی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده است.

مقامات پاکستانی اعلام کردند که این حملات در واکنش به حمله روز گذشته به یک پاسگاه نیروهای رنجرز در شهر کراچی انجام شده است.