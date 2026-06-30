«نوزایی ایرانی در عهد مغول» از مجموعه فرّ ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انحطاط، زوال یا عقبماندگی ایران یکی از موضوعاتی است که در دو سده گذشته، توجّه بسیاری از نخبگان فکری، فرهنگی و گاه سیاسی را به خود جلب کرده است و ادبیات نسبتاً فربهی پیرامون چرایی، عوامل، چگونگی، پیامدها و راههای چیرگی بر آن فراهم آمده است.
نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برای رسیدن به یک نظریه جامع، علمی و اقناعکننده در زمینه آنچه که انحطاط، زوال یا عقبماندگی ایران خوانده میشود، شایسته است که یکایک عوامل و علّتهای طرح شده پیرامون موضوع با در پیش گرفتن روش علمی در مطالعات تاریخی، مبتنی بر اسناد معتبر و حداکثری، و با بهرهگیری از آخرین یافتههای علمی و تخصّصی در مورد گزارهها و مستندات تاریخی بازبینی و بازخوانی شوند تا در نهایت از کنار هم نهادن آنها، چشماندازی واقعبینانهتر از گذشته و سازندهتر برای اکنون و آینده ایران فراهم آید.
این بررسی به دنبال آن است تا فرضیه انحطاط و زوال ایران در دوران پس از حملات مغول را با نگاهی تاریخی و نه فلسفی با تمرکز بر حوزه اندیشه سیاسی و هویّت ایرانی مورد ارزیابی قرار دهد.
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