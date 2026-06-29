منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات پایش و ردیابی آفت کرم برگخوار پاییزه در حدود ۱۱ هزار هکتار از مزارع استان اصفهان بهویژه در مناطق شرق استان انجام شده است.
وی افزود: این پایشها با مشارکت عوامل اجرایی حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان و در مزارع ذرت، ارزن و سایر محصولات کشاورزی صورت گرفته و مناطق هرند، ورزنه، بخشهای براآن شمالی و جنوبی، شهرضا و برخی مناطق شمالی و جنوبی استان تحت رصد قرار گرفتهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به خسارات این آفت تصریح کرد: کرم برگخوار پاییزه با تغذیه از بخشهای مختلف گیاه بهویژه جوانه مرکزی، موجب ایجاد سوراخ در برگها و در نهایت کاهش رشد و عملکرد محصول میشود.
وی ادامه داد: به منظور کنترل و جلوگیری از گسترش این آفت، به بهرهبرداران بخش کشاورزی توصیه شده است بازدیدهای مستمر و منظم از مزارع خود داشته باشند و در صورت مشاهده علائم آلودگی، موضوع را در اسرع وقت به ادارات جهاد کشاورزی اطلاع دهند.
شیشهفروش تأکید کرد: انجام بهموقع عملیات سمپاشی و اقدامات کنترلی با هماهنگی کارشناسان جهاد کشاورزی، نقش مهمی در جلوگیری از سرایت این آفت به سایر اراضی و کاهش خسارات احتمالی خواهد داشت.
وی افزود: مدیریت بحران استان با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای مرتبط، روند پایش و مقابله با این آفت را بهصورت مستمر دنبال میکند تا از گسترش آن در مزارع استان جلوگیری شود.
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