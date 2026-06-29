۴۹۹۰ متر مربع از اراضی دولتی در شرق استان سمنان رفع تصرف شد

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد سه‌ماههٔ نخست سال جاری فرماندهی یگان حفاظت این اداره‌کل، اظهار داشت: یگان حفاظت با پایش مستمر اراضی، بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و اجرای گشت‌های منظم، موفق به انجام پنج فقره رفع تصرف از اراضی دولتی در شهرستان‌های حوزهٔ استحفاظی خود شده است.

وی مجموع مساحت اراضی آزادشده را چهار هزار و ۹۹۰ متر مربع برشمرد و افزود: ارزش تقریبی این اراضی، بر اساس برآورد کارشناسی، بالغ بر ۱۵۹ میلیارد ریال بوده که با اقدام به‌موقع یگان حفاظت، از ادامهٔ تصرف و تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آمده است.

عمیدی با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی و دولتی از اولویت‌های محوری این اداره‌کل به شمار می‌رود، تصریح کرد: با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، دیوارکشی، تفکیک یا تصرف اراضی دولتی بدون مجوز قانونی، به‌طور قاطع برخورد خواهد شد و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی پذیرفته نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به نقش کلیدی مردم در صیانت از اراضی ملی، خاطرنشان کرد: مشارکت شهروندان و گزارش سریع تخلفات، تأثیر بسزایی در پیشگیری از زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی دارد. از عموم مردم درخواست می‌کنیم در صورت مشاهدهٔ هرگونه تعرض به اراضی دولتی، مراتب را از طریق راه‌های ارتباطی اداره‌کل راه و شهرسازی و فرماندهی یگان حفاظت اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی و اقدامات قانونی صورت پذیرد.

وی در پایان تأکید کرد: یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با تداوم گشت‌های حفاظتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و هم‌افزایی با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، مقابله با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال را با جدیت پیگیری خواهد کرد.