ظرفیت انتقال گاز کشور برای زمستان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، پیمان خضرایی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، با اشاره به نزدیک شدن ماه‌های سرد سال افزود: حفظ پایداری شبکه انتقال و آمادگی کامل تأسیسات برای عبور از دوره اوج مصرف زمستان، مهم‌ترین اولویت شرکت انتقال گاز ایران است.

وی با بیان اینکه شرکت انتقال گاز ایران در میانه زنجیره تولید و مصرف گاز قرار دارد، گفت: وظیفه این شرکت انتقال حداکثری گاز تولیدی کشور از مبادی تولید به مراکز مصرف است و باید اطمینان حاصل شود که هیچ بخشی از گاز تولیدشده به دلیل محدودیت‌های شبکه انتقال بدون استفاده نماند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران افزود: برنامه‌های به‌روزرسانی، نوسازی و تعمیرات تأسیسات در دستور کار قرار گرفته و اقدام‌های لازم در حوزه تعمیر و نگهداری انجام شده است؛ همچنین سناریوهای مختلفی برای آرایش شبکه انتقال گاز با توجه به شرایط تولید و مصرف در ماه‌های سرد سال تدوین شده است.

گذر از زمستان گذشته با 55 تغییر در آرایش عملیاتی

خضرایی با اشاره به شرایط خاص زمستان پیش‌رو گفت: با توجه به کاهش بخشی از ظرفیت تولید گاز شیرین کشور در پی آسیب‌های واردشده به پالایشگاه‌های پارس جنوبی، لازم است سناریوهای جدیدی برای مدیریت شبکه انتقال طراحی شود تا امکان تأمین پایدار گاز برای بخش‌های مختلف مصرف، به‌ویژه مشترکان خانگی، فراهم باشد.

وی افزود: شرکت انتقال گاز ایران نقشی در افزایش تولید ندارد، اما موظف است تمام گاز تولیدی را از جنوب کشور به مناطق مختلف از جمله شمال، شمال شرق و مرکز کشور منتقل کند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: شبکه خطوط فشارقوی گاز کشور به‌صورت گسترده و مویرگی طراحی شده است تا امکان تغییر آرایش شبکه، پایداری و استمرار حداکثری انتقال فراهم باشد.

خضرایی با اشاره به تجربه زمستان گذشته گفت: پارسال با وجود افزایش قابل توجه مصرف خانگی، با اجرای 55 تغییر آرایش عملیاتی درمناطق مختلف کشور و استقرار شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی در مناطق سخت‌گذر، مدیریت شبکه و تأمین گاز مصرف‌کنندگان انجام شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود شرایط زمستان امسال دشوارتر باشد و به همین دلیل احتمال افزایش تعداد نقاط عملیاتی و تغییر آرایش‌های شبکه وجود دارد تا پایداری انتقال گاز حفظ شود.

آغاز به کار منطقه 11 عملیات انتقال گاز برای سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از برنامه استقلال منطقه 11 عملیات انتقال گاز خبر داد و گفت: این منطقه که حوزه سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به‌زودی به‌عنوان منطقه‌ای مستقل فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

خضرایی افزود: با توجه به وسعت جغرافیایی منطقه، فاصله زیاد تأسیسات و روند توسعه صنایع و مصرف‌کنندگان در استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در چابهار، استقلال منطقه 11 می‌تواند زمینه مدیریت مؤثرتر شبکه و تسریع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم کند.

افزایش ظرفیت انتقال گاز با بهره‌برداری از از خطوط سراسری جدید، ایستگاه‌های تقویت فشار و اجرای طرح‌های نوسازی

وی درباره آمادگی شبکه انتقال برای ماه‌های سرد سال گفت: افزون بر اقدامات تعمیر و نگهداری و آمادگی تأسیسات، خطوط انتقال و ایستگاه‌های تقویت فشار، برنامه‌های دیگری نیز برای ارتقای قابلیت‌های انتقال و پایداری شبکه اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران افزود: بخشی از خط نهم سراسری به بهره‌برداری رسیده و فاز دوم یکی از خطوط مهم انتقال گاز کشور نیز امسال وارد چرخه می‌شود که نقش مهمی در تقویت انتقال گاز به مناطق شرقی کشور خواهد داشت.

خضرایی گفت: تعدادی ایستگاه تقویت فشار جدید نیز وارد چرخه شده‌اند که ظرفیت انتقال گاز کشور را نسبت به پارسال افزایش می‌دهند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به اقدامات عملیاتی انجام‌شده افزود: ظرفیت‌های جدید در کنار مانورهای عملیاتی و تغییر آرایش شبکه می‌تواند به بهبود شرایط انتقال گاز در اوج مصرف کمک کند.

وی گفت: برخی تعمیرات که در گذشته نیازمند قطع گاز، برشکاری خطوط و تخلیه بخشی از گاز به محیط بود، با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید، بدون قطع جریان گاز و بدون تخلیه گاز به محیط انجام شده است.

خضرایی افزود: این اقدام افزون بر جلوگیری از توقف انتقال گاز، موجب صرفه‌جویی و جلوگیری از هدررفت گاز شده است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تأسیسات انتقال گاز

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت انرژی در تأسیسات انتقال گاز گفت : شاخص‌های مدیریت انرژی به‌صورت یکپارچه در کشور طراحی و اجرا شده و استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در این تأسیسات نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران افزود: اکنون حدود 2.5 مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی به‌صورت پراکنده در تأسیسات انتقال گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خضرایی تأکید کرد: بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، افزون بر کاهش مصرف انرژی متعارف، به افزایش بهره‌وری و پایداری عملکرد تأسیسات انتقال گاز کشور کمک می‌کند.