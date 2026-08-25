به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران از افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین در تهران خبر داد و گفت: روز گذشته با توزیع بیش از ۲۶ میلیون لیتر بنزین در پایتخت، رکورد توزیع سال ۱۴۰۵ در تهران شکست.

فریدون یاسمی با تشریح آخرین وضعیت تراکم در جایگاه‌های سوخت تهران اظهار کرد: در روزهای اخیر به دلیل شایعات منتشر شده در رسانه‌ها و در پیش بودن تعطیلات ۱۷ ربیع‌الاول، تقاضای سوخت تهران رشد قابل توجهی داشته که همین مساله یعنی افزایش ناگهانی تقاضا و نیز ترافیک مسیرهای مواصلاتی که منجر به تاخیر در ارسال محمولات گردیده، موجب اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بسته شدن چند ساعته شده است.

وی افزود: گرچه به دلیل آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی تهران در جریان جنگ تحمیلی سوم، توزیع سوخت تهران با محدودیت مواجه است ولی پس از افزایش تقاضا با فعال‌سازی فوری مسیرهای تأمین سوخت از سایر استان‌ها، تامین سوخت تهران بصورت پایدار در حال انجام است و طی چند روز آینده، محدودیت بوجود آمده به طور کامل برطرف می‌شود.

مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر انجام سوخت‌رسانی با حداکثر ظرفیت افزود: روز گذشته، با افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین، بیش از ۲۶ میلیون لیتر بنزین در پایتخت توزیع شد که رکورد توزیع بنزین تهران در سال جاری را شکست.

یاسمی ضمن قدردانی از همراهی و شکیبایی شهروندان گفت: با تلاش‌های انجام‌شده، زنجیره تأمین سوخت کشور در حال حاضر پایدار است. با این وجود، از همه هموطنان گرامی درخواست می‌شود با مدیریت مصرف سوخت، کاهش ترددهای غیرضروری با خودروهای شخصی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین مانند CNG در خودروهای دوگانه‌سوز، خادمان خود در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را در تداوم سوخت‌رسانی پایدار یاری دهند.