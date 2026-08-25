به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، در آیین بهرهبرداری از پروژه آبرسانی به شهر درق شهرستان گرمه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به اجرای پروژههایی نیاز داریم که بهصورت مستقیم با زندگی مردم و تأمین نیازهای اساسی آنان ارتباط دارند.
وی افزود: تأمین آب پایدار از مهمترین زیرساختهای توسعه و از مطالبات جدی مردم است و باید با جدیت دنبال شود.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرحهای زیرساختی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از چنین پروژههایی باید با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم و فراهمکردن بسترهای لازم برای توسعه پایدار شهرستانها ادامه پیدا کند.
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