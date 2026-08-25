  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

مخزن ۲ هزار مترمکعبی آب شهر درق به بهره‌برداری رسید

مخزن ۲ هزار مترمکعبی آب شهر درق به بهره‌برداری رسید

گرمه- مخزن ۲ هزار مترمکعبی آب شهر درق با به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌ای که با هدف تقویت تأمین پایدار آب این شهر اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، در آیین بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به شهر درق شهرستان گرمه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به اجرای پروژه‌هایی نیاز داریم که به‌صورت مستقیم با زندگی مردم و تأمین نیازهای اساسی آنان ارتباط دارند.

وی افزود: تأمین آب پایدار از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه و از مطالبات جدی مردم است و باید با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از چنین پروژه‌هایی باید با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم و فراهم‌کردن بسترهای لازم برای توسعه پایدار شهرستان‌ها ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6927135

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها