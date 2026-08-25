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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

گرفتگی ناشی از ریشه درخت در شبکه آب روستای «تولکی‌تپه» رزن رفع شد

گرفتگی ناشی از ریشه درخت در شبکه آب روستای «تولکی‌تپه» رزن رفع شد

همدان- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن گفت: گرفتگی شبکه آبرسانی ناشی از نفوذ ریشه درختان که موجب افت فشار و قطعی آب ۶۰ نفر از ساکنان روستای تولکی‌تپه شده بود، با اجرای عملیات فنی برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدناصر حسینی‌بیدار صبح سه شنبه اظهار کرد: افت فشار و قطعی آب در محدوده خیابان شهید شاکری و کوچه ارغوان ۲ روستای تولکی‌تپه در ۱۰ روز گذشته در روند آبرسانی به ساکنان این منطقه اختلال ایجاد کرده بود.

وی افزود: بررسی‌های فنی نشان داد رشد و نفوذ ریشه درختان به داخل مسیر لوله و ایجاد گرفتگی در شبکه آبرسانی علت اصلی افت فشار و قطعی آب در این محدوده بوده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن ادامه داد: اکیپ فنی این مجموعه با بهره‌گیری از دستگاه واترجت و اجرای عملیات لازم، گرفتگی خط انتقال را رفع و جریان آب را به حالت عادی بازگرداند.

حسینی‌بیدار گفت: با رفع این مشکل آبرسانی پایدار به ساکنان این محدوده از روستای تولکی‌تپه برقرار شده است.

کد مطلب 6927079

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