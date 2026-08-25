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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

مردم عراق در تشییع شهید خامنه‌ای حماسه‌ای تاریخی رقم زدند

مردم عراق در تشییع شهید خامنه‌ای حماسه‌ای تاریخی رقم زدند

معاون امور بین‌الملل دفتر رهبر انقلاب، با قدردانی از مرجعیت دینی نجف اشرف و مردم عراق، حضور گسترده مردم این کشور در مراسم تشییع و تدفین شهید آیت‌الله خامنه‌ای را حماسه‌ای تاریخ توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی در آیین بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در بغداد اظهار کرد: از مرجعیت دینی نجف اشرف، به‌ویژه آیت‌الله سیدعلی سیستانی، و همچنین مردم عراق صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: مردم عراق با حضور پرشکوه خود در مراسم تشییع، حماسه‌ای تاریخی در همبستگی اسلامی و مردمی ثبت کردند و جلوه‌ای ماندگار از پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و عراق به نمایش گذاشتند.

معاون امور بین‌الملل دفتر رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روابط عمیق دو ملت ایران و عراق گفت: علاقه و مهر رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران به ملت عراق، حقیقتی غیرقابل‌انکار است.

قمی ادامه داد: پیوند میان دو کشور، به دلیل ریشه‌های عمیق تمدنی و پیوندهای اعتقادی، با روابط ایران با هر کشور دیگری متفاوت است و این ارتباط از عمق و استحکام ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 6927122
هادی رضایی

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