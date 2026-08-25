به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، از کشف یک محموله بزرگ آهن‌آلات احتکارشده در شهرستان خرم‌آباد خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با مخلان نظام اقتصادی و مبارزه با پدیده احتکار، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات دقیق پلیسی، یک انبار دپوی غیرمجاز آهن‌آلات ساختمانی را شناسایی کردند.

کشف ۶۵۳ تن آهن‌آلات احتکارشده

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از این انبار، حدود ۶۵۳ تن انواع آهن‌آلات ساختمانی را کشف کردند که با هدف اخلال در بازار و افزایش غیرقانونی قیمت‌ها احتکار شده بود.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی آهن‌آلات مکشوفه را ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

دستگیری یک محتکر اقتصادی

هاشمی‌فر ادامه داد: در جریان این عملیات، یک نفر متهم دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی همچنین از پلمب انبار محل نگهداری آهن‌آلات احتکارشده خبر داد.

برخورد قاطع پلیس با محتکران

فرمانده انتظامی استان لرستان با تأکید بر عزم پلیس برای برخورد با مخلان نظام اقتصادی و محتکران کالا، خاطرنشان کرد: پلیس با رصد دقیق بازار و انجام اقدامات اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار کالا، معیشت مردم و ثبات بازار را تحت‌الشعاع قرار دهند.

هاشمی‌فر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد احتکار یا فعالیت‌های مشکوک اقتصادی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.