کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته از ترکیب این تیم کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته برای حضور در بازی های پاراآسیایی در حالی از روزهای آینده آغاز می شود که داود علیپوریان در ترکیب اردونشینان حضور نخواهد داشت.



مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک آخرین رویدادی بود که داود علیپوریان، تیم ملی والیبال نشسته را در آن همراهی کرد. بعد از این رقابت ها که یک ماه پیش در هانگژو برگزار شد و با قهرمانی و کسب سهمیه پارالمپیک والیبال نشسته ایران همراه بود، علیپوریان تحت حواشی خودساخته از همراهی هم تیمی هایش در ادامه اردوهای آماده سازی امتناع کرد.



برای تشکیل اولین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بعد از مسابقات قهرمانی جهان، از ١٥ بازیکن دعوت شد که علیپوریان یکی از دعوت شدگان بود اما او در راستای اعتراضاتش در اردو شرکت نکرد.



در همین راستا و برای تشکیل دور جدید اردوی تیم ملی والیبال نشسته که دومین اردوی آماده سازی بعد از مسابقات قهرمانی جهان به حساب می آید، داود علیپوریان از ترکیب اردونشینان کنار گذاشته شد. بدین ترتیب این اردو با حضور ١٤ بازیکنی که در اردوی قبل حضور داشتند، تشکیل خواهد شد.

علی کشفیا رئیس انجمن والیبال نشسته در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را اعلام کرد. به گفته وی، زمان دور جدید اردوی تیم ملی والیبال نشسته امروز نهایی می شود.

ترکیب اردونشینان تیم ملی والیبال نشسته به این شرح است:

میثم حاجی بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری، مهدی بابادی، حسین گلستانی، پارسا محمدی، محمد نعمتی، وحید بایلری، میثم علیپور، رسول اسدی، حسین دریکوند و مرتضی مهرزاد

با توجه به کنار رفتن داود علیپوریان از ترکیب تیم ملی والیبال نشسته، باید برای حضور در بازی های پاراآسیایی کاپیتان جدیدی انتخاب خواهد شد.



پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ٢٦ مهر تا ٢ آبان در ناگویا برگزار می شود. تیم ملی والیبال نشسته به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این بازی ها شرکت می کند.