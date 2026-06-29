حزب الله: جوزف عون به دنبال  جنگ داخلی در لبنان است 

به گزارش خبرگزاری مهر، نواف الموسوی نماینده سابق پارلمان لبنان و عضو ارشد حزب الله تصریح کرد که جوزف عون رئیس جمهورلبنان کسی است که جنگ داخلی در لبنان را می‌خواهد و به رودولف هیکل فرمانده ارتش فشار می‌آورد تا استعفا دهد، اما فرمانده ارتش این موضوع را رد می‌کند.

الموسوی به مردم لبنان اطمینان داد که توافق چارچوب که در واشنگتن بین نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی امضا شد، بی‌ارزش است و جای نگرانی نیست.

از سوی دیگر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت لبنان به صورت رسمی از واشنگتن درخواست کرده است که «پیوست امنیتی» توافق‌نامه چهارچوب با این رژیم را منتشر نکند. تحلیلگران معتقدند این درخواست پنهان‌کاری، گواهی بر ماهیت ننگین این پیوست‌هاست که به احتمال زیاد حاوی بندهایی در تضاد با حاکمیت ملی لبنان و پذیرش شروط امنیتی تحمیلی از سوی اشغالگران است.

همزمان با اعلام امضای این توافق، شهر بیروت، پایتخت لبنان شاهد تظاهرات علیه این توافق شد که از سوی معترضان، ننگین و خیانت به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تلقی شد.