به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدیار، جوزف عون رئیس جمهور لبنان مدعی شد: لبنان کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و در مذاکرات، از جانب خود و برای دفاع از منافعش گفتگو می‌کند. پس از آن که تجربه جنگ‌ها به نتیجه نرسید، مسیر مذاکره را به عنوان بهترین گزینه انتخاب کردیم. «توافق چارچوب» از منافع لبنان، هم از نظر حقوقی و هم در عرصه میدانی محافظت می‌کند و ما نه تسلیم شده‌ایم و نه از حقوق خود چشم‌پوشی کرده‌ایم.

به گفته وی، لبنان از طریق این روند در پی تأمین منافع عالی ملی خود است.

رئیس جمهور لبنان همچنین از موضع «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در جلوگیری از بروز فتنه و درگیری داخلی قدردانی کرد و گفت همه طرف‌ها برسر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که ایجاد فتنه یا تعرض به ارتش لبنان مردود است.

عون افزود: مردم جنوب لبنان، فارغ از وابستگی‌های مذهبی و طایفه‌ای، حق دارند در امنیت زندگی کنند و هر چندسال یک‌بار بهای سنگینی همچون کشته شدن، ویرانی و آوارگی نپردازند.

او ثبات جنوب لبنان را بخش جدایی‌ناپذیر ثبات کل کشور دانست.

رئیس جمهور لبنان همچنین شایعات درباره تصمیم برای برکناری «رودولف هیکل» فرمانده ارتش و رؤسای دستگاه‌های امنیتی را به‌طور قاطع رد کرد و گفت این فرماندهان نقش اساسی در حفظ امنیت و تثبیت حاکمیت کشور دارند و دولت نیز به طور کامل از آنها در انجام وظایف ملی‌شان حمایت می‌کند.