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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۲

بسیج تمام ظرفیت‌های راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران قائد شهید

بسیج تمام ظرفیت‌های راهداری برای خدمت‌رسانی به زائران قائد شهید

شهرکرد-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از بسیج تمام ظرفیت‌های راهداری استان برای خدمت‌رسانی به زائران قائد شهید، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی شب گذشته در دومین نشست ستاد هماهنگی برگزاری مراسم‌های استانی و اعزام زائران به آیین تشییع قائد شهید، اظهار کرد: این جلسه با هدف هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه این رویداد ملی تشکیل شد و بر چهار اصل امنیت، ایمنی، سلامت و خدمات‌رسانی مطلوب به زائران تأکید شد.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، شامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی، راهداران، مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی و تیم‌های نظارتی، برای خدمت‌رسانی به زائران و تأمین ایمنی سفر در محورهای مواصلاتی بسیج شده‌اند.

خدابخشی با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای پیش‌رو ادامه داد: تمامی کمیته‌های تخصصی و نیروهای عملیاتی این اداره‌کل در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات مورد نیاز زائران با نظم، ایمنی و کیفیت مطلوب ارائه شود.

کد مطلب 6873843

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