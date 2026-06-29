به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی شب گذشته در دومین نشست ستاد هماهنگی برگزاری مراسم‌های استانی و اعزام زائران به آیین تشییع قائد شهید، اظهار کرد: این جلسه با هدف هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه این رویداد ملی تشکیل شد و بر چهار اصل امنیت، ایمنی، سلامت و خدمات‌رسانی مطلوب به زائران تأکید شد.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، شامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی، راهداران، مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین‌راهی و تیم‌های نظارتی، برای خدمت‌رسانی به زائران و تأمین ایمنی سفر در محورهای مواصلاتی بسیج شده‌اند.

خدابخشی با اشاره به افزایش حجم تردد در روزهای پیش‌رو ادامه داد: تمامی کمیته‌های تخصصی و نیروهای عملیاتی این اداره‌کل در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات مورد نیاز زائران با نظم، ایمنی و کیفیت مطلوب ارائه شود.