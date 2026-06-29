نیویورک تایمز: سوء استفاده پسران ترامپ از قرارداد تجاری با قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که سرمایه‌گذاران شرکت «Dominari Securities» که بخشی از آن متعلق به دونالد جونیور و اریک پسران دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا است، ۲۰ سهم قرارداد مرتبط با پروژه استخراج تنگستن در قزاقستان به دست آوردند.

این معامله هفته‌ها پس از آن انجام شد که هوارد لوتینک وزیر بازرگانی آمریکا و ترامپ، از طریق تماس‌های مستقیم با قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، موفق شدند تایید او را برای دسترسی یک شرکت آمریکایی ناشناخته به ذخایر تنگستن این کشور به دست آورند.

این روزنامه افزود که شرکت سرمایه‌گذاری «کانتور فیتزجرالد» که تحت کنترل خانواده لوتینک وزیر بازرگانی آمریکا قرار دارد، با یکی از سرمایه‌گذاران برجسته در معامله قزاقستان همکاری کرد تا ۲۱۰ میلیون دلار برای این پروژه جمع‌آوری کند.

این روزنامه می افزاید که واقعیت مذکور، تردیدهایی را در مورد مرزهای جدایی بین منافع تجاری شخصی خانواده رئیس‌جمهور و سیاست‌های دیپلماتیک دولت آمریکا ایجاد می‌کند.

این اولین بار نیست که سوالاتی در مورد تضاد منافع احتمالی بین خانواده ترامپ و فعالیت‌های دیپلماتیک دولت آمریکا مطرح می‌شود و پیش از این نیز پروژه‌های خانواده ترامپ در کشورهایی مانند اسلوونی، آلبانی، اندونزی و عربستان سعودی بحث‌های مشابهی را برانگیخته است.