اظهارنظر پوتین درباره تغییر موضع ترامپ درقبال مناقشه اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، ولادیمیر پوتین در پاسخ به این پرسش که آیا رهبران اروپایی پس از مذاکرات آلاسکا توانستهاند ترامپ را در قبال مناقشه اوکراین به تغییر موضع متقاعد کنند، گفت: «میخواهم از نکته دیگری شروع کنم؛ درباره چیزی که گفتید، اینکه رهبران اروپایی رئیسجمهور آمریکا را درباره رویدادهای جاری در اوکراین قانع کردهاند. من از این موضوع چیزی نمیدانم و شک دارم که چنین چیزی ممکن باشد؛ یعنی رئیسجمهور آمریکا در نهایت یک سیاستمدار پخته است.»
او افزود: «هیچ توافقی در انکوریج حاصل نشد. هیچکس چیزی امضا نکرد، اما برخی راهها برای پایان دادن به درگیری در اوکراین را بررسی کردیم.»
پوتین ادامه داد: «ما برخی امکانها برای پایان دادن به درگیری در اوکراین را بررسی کردیم. از ما خواسته شد که با امتیازاتی که مذاکرهکنندگان آمریکایی تدوین کرده بودند موافقت کنیم. خب، ما موافقت کردیم. بعد چه؟ گزینه امتیاز دادن به ما مطرح شد. ما فوراً تصمیم نگرفتیم. اما به انکوریج رسیدیم و گفتیم: بله، موافقیم.»
او همچنین گفت: «ما منتظریم، پس از پایان همه رویدادهای مرحله داغ در مسیر ایران، نمایندگان دولت آمریکا که پیشتر چندین بار در مسکو با آنان دیدار کردهایم، برسند.»
وی افزود: «البته شنیدن شعارهای تند از خارج نگرانکننده است، اما این موضوع برای رئیسجمهور لوکاشنکو ایجاد هراس نمیکند. او با آرامش، تعادل و حکمت بسیار با آن برخورد میکند.»
پوتین در پایان گفت: «من اطمینان دارم که اگر مذاکرات در خصوص حلوفصل مناقشه اوکراین به نتیجه برسد، میتوانیم از ظرفیتهای بلاروس بهره ببریم.
من موضع الکساندر گریگوریویچ رئیسجمهور بلاروس، را میدانم؛ او کاملاً آماده است از هر اقدامی که به حل مسالمتآمیز مسائل مورد اختلاف کمک کند، حمایت کند.»
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