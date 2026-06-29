توصیه سازمان تامین اجتماعی به کارگاه های تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر مجموعه‌ای از خدمات غیرحضوری به جامعه کارفرمایی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود. کارفرمایان کارگاه‌های اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی و اشخاص حقیقی فاقد کدملی به‌ منظور تداوم بهره‌مندی از سرویس‌های الکترونیک تأمین اجتماعی باید نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی کارگاه‌ها در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.

با توجه به کامل نبودن اطلاعات هویتی بخشی از کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان این کارگاه‌ها می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، تکمیل اطلاعات مربوطه را انجام و از مزایای خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.

کارفرمایان همچنین از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی کارفرمایان/ خدمات کارفرمایان/ تکمیل اطلاعات کارفرمایی اشخاص حقوقی/ تکمیل اطلاعات کارفرمایی اشخاص حقیقی، امکان تکمیل اطلاعات کارگاهی را دارند.