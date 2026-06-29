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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

توصیه سازمان تامین اجتماعی به کارگاه های تولیدی

توصیه سازمان تامین اجتماعی به کارگاه های تولیدی

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایانی که اطلاعات هویتی کارگاه های آنها ناقص است، می توانند به صورت غیر حضوری برای ثبت اطلاعات خودشان اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر مجموعه‌ای از خدمات غیرحضوری به جامعه کارفرمایی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود. کارفرمایان کارگاه‌های اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی و اشخاص حقیقی فاقد کدملی به‌ منظور تداوم بهره‌مندی از سرویس‌های الکترونیک تأمین اجتماعی باید نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی کارگاه‌ها در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.

با توجه به کامل نبودن اطلاعات هویتی بخشی از کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان این کارگاه‌ها می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، تکمیل اطلاعات مربوطه را انجام و از مزایای خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی بهره‌مند شوند.

کارفرمایان همچنین از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و منوی کارفرمایان/ خدمات کارفرمایان/ تکمیل اطلاعات کارفرمایی اشخاص حقوقی/ تکمیل اطلاعات کارفرمایی اشخاص حقیقی، امکان تکمیل اطلاعات کارگاهی را دارند.

کد مطلب 6873847
حبیب احسنی پور

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