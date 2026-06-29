به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از مجاهدت‌های علمای فعال استان اصفهان در جنگ رمضان صبح دوشنبه به همت دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دامت برکاته و با حضور حضرت آیت‌الله نائینی نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، جمعی از مسئولان استانی و روحانیون برگزار شد.

در این مراسم که با هدف قدردانی از نقش‌آفرینی روحانیت در عرصه‌های دفاع از کشور و تقویت روحیه مقاومت در جامعه برگزار شد، از علمای فعال استان اصفهان که در جریان جنگ رمضان حضور مؤثر داشته‌اند، تجلیل به عمل آمد.

نقش تاریخی روحانیت در میدان‌های جهاد

در این آیین سخنرانان با اشاره به پیشینه درخشان روحانیت در همراهی با مردم و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تأکید کردند که علما در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و نیز رخدادهای مهم کشور، همواره در کنار مردم و در خط مقدم هدایتگری و روشنگری حضور داشته‌اند.

همچنین در این نشست بر نقش اثرگذار روحانیت در تقویت روحیه پایداری، انسجام اجتماعی و تبیین مسائل مهم جامعه تأکید شد و حاضران یادآور شدند که استان اصفهان همواره مهد پرورش علمای بزرگی بوده است که علاوه بر فعالیت‌های علمی و دینی، در میدان‌های دفاع از کشور نیز پیشگام بوده‌اند.

تأکید بر صیانت از جایگاه مرجعیت و علمای مجاهد

در ادامه این مراسم، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره مجاهدت‌های علمای فعال در عرصه‌های مختلف و پاسداشت جایگاه مرجعیت دینی در هدایت جامعه تأکید شد.

سخنرانان با بیان اینکه حضور آگاهانه و مسئولانه روحانیت در بحران‌ها و تحولات اجتماعی، نقشی تعیین‌کننده در ایجاد بصیرت، آرامش و ثبات در جامعه دارد، حفظ و تقویت این جایگاه هدایت‌گر را از ضرورت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی کشور دانستند.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی که از سوی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی دامت برکاته در نظر گرفته شده بود، از علمای فعال استان اصفهان که در جنگ رمضان و عرصه‌های دفاع از میهن اسلامی نقش‌آفرینی کرده بودند، تجلیل شد.