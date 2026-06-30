به گزارش خبرنگار مهر، «ترانه های کتاب فارسی کلاس اول ابتدایی» عنوان یکی از تازه ترین پروژه های حوزه موسیقی با هنرمندی شاهین پورداداش امیری است که در قالب یک آلبوم آموزشی - موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«پیشنهاد استفاده از موسیقی ایرانی برای حفظ اشعار کتاب فارسی»، «آشنایی با موسیقی ایرانی همگام با آموزش زبان فارسی در مدارس»، «تجربه انجام کار گروهی با خواندن دسته جمعی این آهنگ ها در کلاس درس» از جمله اهداف این آلبوم است که طی ۲ نسخه با کلام و بی کلام منتشر شده اند.

«تجربه خوانندگی و تقویت اعتماد به نفس در گروه سنی کودک»، «آشنایی با سازهای ایرانی»، «انجام کار عملی در موسیقی در کنار گوش دادن به آنها» نیز دیگر اولویت ها و مولفه های تولید این آلبوم عنوان شده است.

«خدای مهربان»، «راه مدرسه»، «سبز، سبزو سبز»، «انار»، «مهربان تر از مادر»، «زردآلو»، «ای ایران»، «ما کودکانیم»، «جشن آسمان»، «دریا»، «جشن بهمن»، «شادیم و پاکیم و خندان» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.