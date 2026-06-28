به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «شور سه‌گاه» عنوان یکی ازتازه ترین مجموعه های موسیقی در فرآیند تولید و عرصه آلبوم ها است که نسخه مجازی آن طی روزهای گذشته با هنرمندی جهانشاه برومند، رضا مهدوی و فریدون احتشامی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم که توسسه مجموعه «راوی آذر کیمیا» منتشر شده آمده است:

آلبوم «شور سه‌گاه» اثری از جهانشاه برومند، رضا مهدوی و فریدون احتشامی و شامل دو قطعه بداهه نوازی در فرم و قالب موسیقی ملی ایران، بر اساس آنیت و حس لحظه ای نوازندگان به سبک و سیاق و شیوه نوازندگان و تکنوازان رادیو ایران است.

جهانشاه برومند از جمله هنرمندان پیشکسوت موسیقی کلاسیک ایرانی در حوزه آهنگسازی و نوازندگی ویولن است که نزد هنرمندانی چون عبدالحسین برازنده، پرویز یاحقی و حبیب الله بدیعی به فراگیری موسیقی پرداخته و همراه با هنرمندان شناخته شده دیگری از جمله گلپا، ادیب برومند، ایرج، علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، فریدون احتشامی، جهانگیر ملک، فضل الله توکل به عنوان آهنگساز و نوازنده ویولن حضور داشته است.

رضا مهدوی نوازنده، مدرس و پژوهشگر موسیقی از جمله هنرمندانی است که طی سال های اخیر علاوه بر حضور مستمر درعرصه های مدیریتی موسیقی و پژوهش به عنوان مدرس، آهنگساز و نوازنده سنتور در پروژه های موسیقایی مختلفی حضور داشته است. وی نوازندگی سنتور را نزد هنرمندانی چون رشید فیضی نژاد، حسین ملک، رضا شفیعیان، مسعود شناسا، رویا حلاج، پرویز مشکاتیان و مجید کیانی فرا گرفته و بعدها نزد هنرمندانی چون محمدتقی صادقی، اسفندیار قره باغی، وارطان ساهاکیان، محمدعلی بهارلو، داریوش صفوت و تقی بیشن به تکمیل آموزه های خود پرداخته است.

فریدون احتشامی نوازنده تار هم از جمله هنرمندان فعال عرصه نوازندگی موسیقی کلاسیک ایرانی است که جز نوازندگی تار در حوزه های آهنگسازی فیلم و تئاتر نیز به فعالیت مشغول بوده است. این هنرمند در مسیر فعالیت های خود نزد هنرمندانی چون علی اکبر شهنازی، حبیب الله صالحی، هوشنگ ظریف، فریدون ناصری و پرویز منصوری به فراگیری نوازندگی و آهنگسازی پرداخته است. ضمن اینکه همکاری با هنرمندانی چون محمدرضا شجریان، جهانگیر ملک، هوشنگ مهرورزان، مهدی بهزادپور، جهانشاه برومند، فضل الله توکل، محمد موسوی، حسن ناهید، محمد اسماعیلی و همایون شجریان بخشی از فعالیت های این هنرمند در عرصه موسیقی را تشکیل می دهند.