هشدار زرد هواشناسی برای خراسان جنوبی؛ گرما و گرد و خاک در راه است

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، از روز یکشنبه هفتم تیرماه تا چهارشنبه دهم تیرماه، به دلیل استقرار پرارتفاع جنب حاره و تقویت تدریجی گرادیان فشار، شرایط جوی استان تحت تأثیر افزایش دما و وزش باد قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه طی این مدت، دمای هوا به‌ویژه تا روز سه‌شنبه بالاتر از نرمال فصل خواهد بود که افزایش مصرف آب و برق را به دنبال دارد، گفت: همچنین در برخی ساعات، وزش باد شدید، گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا، به‌ویژه در مناطق مستعد، دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مرز شرقی استان سطح هشدار به نارنجی می‌رسد، بیان کرد: نهبندان، سربیشه، زیرکوه، طبس، سرایان، خوسف، بشرویه، فردوس، بیرجند و قائنات از جمله مناطق تحت تأثیر این سامانه هستند.

لطفی ادامه داد: احتمال آسیب به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، تأسیسات برق، درختان فرسوده، کاهش کیفیت هوا و خسارت به برخی محصولات کشاورزی وجود دارد.

وی از شهروندان خواست با صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، خودداری از حضور در فضای باز در ساعات اوج گرما و آلودگی، استحکام‌بخشی به سازه‌های موقت، احتیاط در ترددهای بین‌شهری و پرهیز از توقف خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند.