هشدار زرد هواشناسی برای تهران/ باد شدید و افزایش دما در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۴، نسبت به وقوع وزش باد شدید تا خیلی شدید و ماندگاری توده هوای گرم در استان از روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تا جمعه ۱۹ تیرماه هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، وزش باد شدید تا خیلی شدید به‌ویژه در ساعات عصر و شب، نیمه جنوبی، نواحی غربی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات، شدت این پدیده بیشتر خواهد بود.

هواشناسی استان تهران اعلام کرد: سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، آسیب به تجهیزات مرتفع، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و انتقال گردوغبار از استان‌های همجوار از پیامدهای احتمالی این سامانه است.

همچنین از سه‌شنبه تا جمعه، میانگین دمای هوا در سطح استان بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت که این شرایط موجب افزایش دمای احساسی، تشدید تبخیر و تعرق، افزایش مصرف آب و برق و بالا رفتن خطر آتش‌سوزی در مراتع و عرصه‌های طبیعی خواهد شد.

اداره کل هواشناسی استان تهران به شهروندان توصیه کرد ضمن خودداری از توقف در کنار درختان و سازه‌های سست، از صعود به ارتفاعات، پروازهای سبک و فعالیت‌های سنگین در ساعات گرم روز پرهیز کرده و با مدیریت مصرف آب و برق، نوشیدن مایعات کافی و استفاده از پوشش مناسب، مخاطرات ناشی از گرما و وزش باد را کاهش دهند.