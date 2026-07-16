هشدار زرد هواشناسی؛ گرما و گردوخاک در خراسان جنوبی

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، روند افزایش نسبی دما تا روز جمعه ادامه دارد و دمای بیشینه در بیشتر نقاط استان تا اواسط هفته آینده به حدود ۴۰ درجه سلسیوس و بالاتر خواهد رسید.

وی افزود: از اواخر وقت شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده نیز با تشدید گرادیان فشاری، وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گردوخاک، به‌ویژه در نیمه شرقی استان، پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: در نوار مرزی شرق استان، احتمال وقوع طوفان گردوخاک و خسارت‌های ناشی از آن وجود دارد و در این مناطق سطح هشدار نارنجی خواهد بود.

لطفی با بیان اینکه این شرایط بیشتر شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، زیرکوه، خوسف، سربیان، بیرجند، قاینات، طبس، بشرویه، فردوس و عشق‌آباد را در بر می‌گیرد، گفت: افزایش مصرف آب و برق، احتمال گرمازدگی، افت ولتاژ برق، آسیب به سازه‌های موقت، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه است.

وی بیان کرد: به شهروندان توصیه می‌شود ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و پرهیز از استفاده از وسایل پرمصرف در ساعات اوج مصرف، از حضور غیرضروری در فضای باز طی ساعات گرم روز خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین استحکام سازه‌های موقت، گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی را بررسی کرده و از توقف خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

به گفته لطفی، به بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود در زمان افزایش گردوخاک از حضور در فضای باز پرهیز کرده و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند.