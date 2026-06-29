به گزارش خبرنگار مهر، کومرث کریمی صبح دوشنبه از آغاز برنامه تحول در حوزه اقامتگاههای بومگردی استان خبر داد و گفت: استانداردسازی و برندسازی این واحدها با همکاری بنیاد علوی و هلدینگ پارسیان در دستور کار قرار گرفته تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد گردشگران فراهم شود.
کریمی در نشست انجمن بومگردیهای آذربایجانشرقی اظهار کرد: اقامتگاههای بومگردی به یکی از ارکان مهم توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصاد محلی و حفظ هویت فرهنگی روستاها تبدیل شدهاند و معاونت گردشگری با اجرای برنامههای هدفمند، ارتقای جایگاه این بخش را دنبال میکند.
وی با اشاره به برنامههای گردشگری استان در سال جاری افزود: تصویب ۸۲ رویداد، جشنواره و برنامه محلی، برنامهریزی برای میزبانی رویدادهای مرتبط با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تبریز، توسعه همکاریهای گردشگری با جمهوری ترکیه و جمهوری آذربایجان و برگزاری هفته فرهنگی تبریز از مهمترین برنامههای پیشبینی شده برای تقویت جایگاه آذربایجانشرقی در بازار گردشگری داخلی و بینالمللی است.
کریمی با اشاره به آغاز فرآیند برندسازی اقامتگاههای بومگردی گفت: بر اساس تفاهم انجامشده میان بنیاد علوی و هلدینگ پارسیان، اقامتگاههایی که مراحل ارزیابی و استانداردسازی را با موفقیت طی کنند، علاوه بر بهرهمندی از تسهیلات کمبهره، با برند هتلهای پارس به گردشگران معرفی خواهند شد.
وی این اقدام را گامی مؤثر در افزایش اعتماد گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت توان رقابتی اقامتگاههای بومگردی استان دانست.
معاون گردشگری آذربایجانشرقی همچنین از تشدید نظارت بر واحدهای اقامتی فاقد مجوز خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی، راهکارهای ساماندهی واحدهای غیرمجاز بررسی و اجرا خواهد شد تا ضمن حمایت از بهرهبرداران قانونی، امنیت و کیفیت خدمات اقامتی نیز ارتقا یابد.
وی توسعه همکاری با انجمن بومگردیهای استان برای انجام بازدیدهای میدانی، اجرای نظام درجهبندی اقامتگاهها، برگزاری دورههای آموزشی، پیگیری تمدید پروانههای بهرهبرداری و میزبانی نشست رؤسای جامعه بومگردی کشور در آذربایجانشرقی را از دیگر برنامههای این معاونت عنوان کرد.
کریمی ثبت اطلاعات اقامت در سامانه «جانا» را از الزامات مدیریت هوشمند گردشگری برشمرد و افزود: ثبت دقیق اطلاعات، امکان برنامهریزی، سیاستگذاری و ارزیابی روند توسعه گردشگری استان را فراهم میکند و تمامی اقامتگاههای بومگردی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری روستایی خاطرنشان کرد: توسعه بومگردی بدون مشارکت فعال تشکلهای حرفهای و سرمایهگذاران امکانپذیر نیست و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با حمایت از این بخش، مسیر توسعه بومگردی استان را با رویکردی کیفیتمحور و مبتنی بر توسعه پایدار دنبال خواهد کرد.
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