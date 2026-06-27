به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه شهردار منطقه ۶ تبریز از آغاز عملیات آماده‌سازی محوطه پروژه مقبره «اصلی و کرم» در محدوده قراملک خبر داد.

حسین منیری‌فر در این خصوص اظهار کرد: عملیات خاکبرداری، زیرسازی و تسطیح محوطه مقبره «اصلی و کرم» در مسیر ۳۵ متری انتهای قراملک و در مجاورت کنارگذر غربی تبریز در حال اجرا است.

وی افزود: پس از تکمیل عملیات خاکبرداری و تسطیح محوطه، پروژه وارد مرحله مطالعاتی و طراحی خواهد شد و احداث کتابخانه، فرهنگسرا و بنای یادبود مقبره «اصلی و کرم» در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز قرار دارد.

شهردار منطقه ۶ تبریز با اشاره به ابعاد این پروژه گفت: در قالب این طرح، پارک محله‌ای و مجموعه فرهنگی به مساحت دو هزار و ۴۶۸ مترمربع در این محدوده احداث خواهد شد.

منیری‌فر با تاکید بر اهمیت هویتی این پروژه برای شهر تبریز تصریح کرد: مجموعه «اصلی و کرم» از پروژه‌های هویتی شهر محسوب می‌شود و اجرای آن با هدف تقویت ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه قراملک انجام می‌گیرد.

گفتنی است داستان «اصلی و کرم» با محوریت منطقه قراملک تبریز در سال ۱۳۹۱ از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در فهرست میراث ناملموس آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.