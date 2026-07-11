اردوی جودو ناشنوایان برای حضور در مسترز سوئیس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو آقایان ناشنوای ایران در راستای آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در رقابتهای مسترز سوئیس از ۱۹ تیر آغاز و تا ۲۴ تیر ادامه خواهد داشت.
این اردو با حضور برترین جودوکاران ناشنوای کشور و زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار میشود تا ملیپوشان با آمادگی کامل در یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی پیشرو به میدان بروند.
محمدرضا لوئیمقدم سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان درباره ترکیب نفرات دعوتشده به این اردو اظهار کرد: با توجه به ضوابط مسابقات مسترز سوئیس امکان دعوت از جودوکارانی وجود داشت که در جمع ۱۸ نفر برتر رنکینگ جهانی قرار دارند. بر همین اساس از ملیپوشانی که پیشتر در مسابقات المپیک ناشنوایان توکیو حضور داشتند و واجد این شرایط بودند برای شرکت در نخستین مرحله اردوی آمادهسازی دعوت به عمل آمد.
وی افزود: از بین نفرات دعوتشده به اردوی آمادهسازی ورزشکارانی به مسابقات مسترز سوئیس اعزام خواهند شد که از شانس و توانایی کسب مدال برخوردار باشند. هدف اصلی این اردو، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و فنی ورزشکاران، هماهنگی هرچه بیشتر اعضای تیم و آمادهسازی مطلوب برای حضوری شایسته در مسابقات مسترز سوئیس است.
نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو ناشنوایان با هدف انتخاب نفرات اعزامی به رقابتهای مسترز سوئیس و ارتقای آمادگی فنی و جسمانی ملیپوشان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو آقایان ناشنوای ایران در راستای آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در رقابتهای مسترز سوئیس از ۱۹ تیر آغاز و تا ۲۴ تیر ادامه خواهد داشت.
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