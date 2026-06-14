سعید سرخه سرپرست دبیری فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لغو اعزام تیم ملی فوتسال ناشنوایان به رقابتهای قهرمانی آسیا اظهار کرد: در خصوص این موضوع چند عامل مختلف مطرح بود. نخست اینکه تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران با قهرمانی در رقابتهای جهانی سهمیه حضور در بازیهای المپیک را کسب کرده و برنامه اصلی فدراسیون آمادهسازی این تیم برای آن رویداد مهم است.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به تأکیدات صورتگرفته در سطح مدیریت ورزش کشور مبنی بر صرفهجویی در اعزامهای غیرضروری و همچنین مشکلات مالی و بدهیهای فدراسیون موضوع اعزامها مورد بازنگری قرار گرفت.
سرخه ادامه داد: این تصمیم در جلسه هیئترئیسه با حضور رئیس انجمن و کمیته فنی مطرح و پس از بررسی همه جوانب مقرر شد با توجه به شرایط موجود تیم ملی فوتسال ناشنوایان به این رقابتها اعزام نشود تا تمرکز بر آمادهسازی برای بازیهای مهمتر از جمله المپیک باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن فوتسال قرار بود هزینه اعزام را پرداخت کند؟ خاطرنشان کرد: در ابتدا صحبتهایی در این زمینه مطرح بود اما به دلیل برآورد بالای هزینهها و شرایط مالی موجود امکان تأمین کامل اعتبارات فراهم نشد و در نهایت این موضوع نیز منتفی شد.
سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان در ادامه درباره برنامه سایر تیمها گفت: برای سایر رشتهها از جمله بسکتبال و برخی رشتههای دیگر برنامهریزیهای لازم انجام شده و مکاتبات با کمیتههای مربوطه صورت گرفته است. حتی اعلام حضور در برخی مسابقات بینالمللی نیز انجام شده و مراحل اداری و فنی در حال پیگیری است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بدهیهای فدراسیون تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بدهیها با پیگیریهای انجامشده تسویه شده اما همچنان بخشی از آن باقی مانده است که در حال مدیریت و برنامهریزی برای تسویه آن هستیم.
سرخه در پایان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با وجود محدودیتهای مالی روند فعالیت فدراسیون متوقف نشود و بتوانیم تیمها را برای رویدادهای مهم پیشرو بهخوبی آماده کنیم. امیدواریم با ثبات مدیریتی و تأمین منابع مالی شرایط بهتری برای ورزش ناشنوایان رقم بخورد.
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