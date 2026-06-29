به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، نهادینه سازی فرهنگ «مدیریت منابع» و «رفتار مسئولانه» در مصرف را از جلوههای مهم جهاد امروز دانست و به وعاظ و مبلغان مأموریت داد که اهمیت و ضرورت صرفهجویی و پرهیز از اسراف را برای مردم تبیین کنند.
به گزارش خبرگزاری حوزه، مشروح پیام آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور خطاب به روحانیون، خطبا و مبلغان بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روحانیون معزز، خطبای گرامی و مبلغان ارجمند پیام کربلا (دام عزهم)
سلام علیکم
در ماه محرم ماه احیای ارزشهای الهی و تبیین معارف نغز اهل بیت (علیهم السلام) قرار داریم. محرم موسم بصیرت افزایی و پیوند میان «عقلانیت دینی» و «مصالح امت اسلامی» است.
امروز که جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با جنگی ترکیبی و همه جانبه اراده ملت سرافراز ایران را هدف گرفته است، رسالت روحانیون در تبیین ابعاد «جهاد تبیین» و «مجاهدت در میدان» دو چندان گشته است.
از جلوههای مهم جهاد امروز نهادینه سازی فرهنگ «مدیریت منابع» و «رفتار مسئولانه» در مصرف است. صرفهجویی و پرهیز از اسراف به معنای بهرهوری خردمندانه و عدم خروج از حد تعادل است. قرآن کریم با شدیدترین تعابیر ما را از اسراف و تبذیر بر حذر داشته است: «إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ» (اسراء / ۲۷)
در این مسیر الگوی عملی ما همواره سیره حکیمانه رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (قدس سره) است که همواره بر ضرورت «سبک زندگی غیر مسرفانه» و «بهرهوری حداکثری از منابع کشور» تأکید ویژهای داشتند. بی تردید امروز نیز حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامت برکاته) به عنوان سکاندار نظام اسلامی و ادامه دهنده آن راه نورانی، انتظار دارند که جامعه انقلابی با تکیه بر فرهنگ قناعت و اصلاح الگوی مصرف، دشمن را در رسیدن به اهداف جنگ اقتصادی ناکام گذارد.
از شما افسران جنگ نرم و سنگربانان منبر و محراب انتظار میرود در مجالس پرشور عزاداری، با بهرهگیری از بیانات نورانی اهل بیت (علیهم السلام) به سه حوزه حیاتی زیر توجه ویژه نموده و نسبت به آنها تبیین فرمایید:
۱- مدیریت مصرف آب: آب، امانت الهی و مایه حیات است. در شرایط کنونی صرفه جویی در این مایه حیاتی، مصداق تعاون بر خیر و تقواست «تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ»؛
۲- مدیریت مصرف انرژی: انرژی رکن قدرت اقتصادی و امنیت ملی کشور است. استفاده بهینه از برق و سوخت، لبیک به ندای استقلال خواهی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است. آگاهی بخشی نسبت به پرهیز از اتلاف انرژی از وظایف روشنگرانه مبلغان عزیز است؛
۳- مدیریت مصرف پلاستیک: آلایندگی محیط زیست از مصادیق افساد در زمین است. ترویج سبک زندگی سازگار با محیط زیست و جایگزینی روشهای پاک از مصادیق حفظ حفظ سلامت سلامت جامعه و ادای حق نسل های آینده است؛
مبلغان معزز در لابلای برنامهها و عزاداریهای ایام محرم و صفر حسینی مردم را به «خیر عمومی» و «حفاظت از داشتههای ملی» تشویق نمایند. بیتردید، صرفه جویی عمومی در این سه حوزه پشتوانه امنیت ملی و نشانه بلوغ ایمانی جامعه ما است.
امید است با عنایات حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا قداه) و الهام از مکتب عاشورا و اربعین، این موسم عزای حسینی زمینه رشد و بالندگی مادی و معنوی ملت قهرمان ایران را فراهم آورد.
علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه
قم- مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: استفاده بهینه از انرژی و پرهیز از اتلاف منابع، علاوه بر تقویت توان اقتصادی کشور، دشمن را در تحقق اهداف جنگ اقتصادی ناکام میگذارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، نهادینه سازی فرهنگ «مدیریت منابع» و «رفتار مسئولانه» در مصرف را از جلوههای مهم جهاد امروز دانست و به وعاظ و مبلغان مأموریت داد که اهمیت و ضرورت صرفهجویی و پرهیز از اسراف را برای مردم تبیین کنند.
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