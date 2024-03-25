به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر مرادی با اعلام این خبر اظهار کرد: نیروهای اورژانس ۱۱۵ در هر تماس ناجیان غریق مستقر در سواحل جزیره قشم، بلافاصله با حضور در محل حوادث دریایی، اقدام به احیا و انتقال آسیب‌دیدگان کرده‌اند.

وی با تقدیر از تلاش ناجیان غریق که از ابتدای تعطیلات پایان سال و نوروز ۱۴۰۳ در سواحل پرخطر جزیره قشم مستقر شده‌اند، افزود: براساس اطلاعیه اداره هواشناسی شهرستان قشم، شرایط دریایی تا پایان هفته جاری به دلیل طوفان و افزایش امواج، مساعد شنا کردن نیست لذا گردشگران در این مدت از ورود به دریا خودداری کنند.

به گفته رئیس کمیته بهداشت و سلامت ستاد اجرایی خدمات سفر قشم، با توجه به اینکه بیشتر سواحل جزیره قشم مرجانی است، شنا کردن در اینگونه سواحل حتی برای افرادی که با فن شنا آشنا هستند، خطرناک است.

اعزام بیمار از قشم به بندرعباس با هواپیمای بال ثابت

مرادی همچنین اعلام کرد: برای نخستین بار یک جوان ۲۶ ساله که با موتور سیکلت تصادف کرده بود، با هواپیمای بال ثابت اورژانس استان هرمزگان برای مداوا و استفاده از فوق تخصص عروق به بندر عباس اعزام شد.

وی گفت: با توجه به شرایط فرد یاد شده و اهمیت زمان انتقال به بندرعباس هیچ راهی جز استفاده از این هواپیما وجود نداشت.

جزیره قشم با داشتن سواحل زیبا و همچنین ژئوسایت‌های بی‌نظیر تنها ژئوپارک جهانی خاورمیانه، پیوسته مورد توجه علاقمندان به ظرفیت‌های گردشگری از نقاط مختلف ایران و دوستداران خارجی است که اوج این حضورها در ایام نوروزی نمودار می‌شود.

دره ستاره‌ها، تنگه چاهکوه، جزایر ناز، خلیج دلفین‌های هنگام، سایت تخم‌گذاری لاک پشت‌های پوزه عقابی، غار نمکدان، بام قشم، کور کورا کوه، دره تندیس‌ها بخشی از ژئوسایت‌های ژئوپارک جهانی قشم است که گردشگران در سفر به این جزیره از این ظرفیت‌های خدادادی بازدید می‌کنند.