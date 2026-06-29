قاچاقچی سوخت در تاکستان به پرداخت ۲۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی اظهار کرد: پرونده راننده یک دستگاه کامیون باری حامل ۹ هزار لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت به ارزش هشت میلیارد و ۷۰۱ میلیون ریال، در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان بررسی شد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، متهم را به پرداخت ۲۶ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال جزای نقدی، معادل سه برابر ارزش ریالی کالای قاچاق، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به آثار زیان‌بار قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور و هدررفت منابع ملی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه سوخت، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و برخورد قانونی گزارش کنند.