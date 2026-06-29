کشف ۲ محموله قاچاق به ارزش ۲۷۰ میلیارد ریال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی از اجرای دو عملیات موفق پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان در مقابله با قاچاق کالا و ارز خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در یکی از بنادر تجاری استان در جریان کنترل محموله‌های خروجی گمرک به پنج دستگاه کامیون تریلی حامل ورق مقوا مشکوک شدند و بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه شده را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد مدارک ارائه شده با محموله‌های حمل شده مطابقت ندارد و رانندگان قصد داشتند ۱۲۰ تن ورق مقوایی قاچاق را به صورت غیرقانونی از استان خارج کنند که با هوشیاری مأموران هر پنج دستگاه کامیون توقیف و محموله‌ها کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان ارزش این محموله را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پنج متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ عزتی در تشریح عملیات دیگری از سوی مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، بیان کرد: مأموران مستقر در یکی دیگر از بنادر تجاری هرمزگان هنگام کنترل محموله‌های خروجی گمرک به یک دستگاه کامیون تریلی حامل کانتینر مشکوک شدند و پس از توقف خودرو بازرسی دقیق از کانتینر را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: در این بازرسی ۳۰۸ بسته فلنج صنعتی و تجهیزات شیرآلات قاچاق فاقد هرگونه اسناد قانونی و مجوزهای گمرکی کشف و ضبط شد که برابر نظر کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این رابطه، تصریح کرد: مالک کالا برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و رسیدگی به پرونده در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ عزتی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی که به تولید ملی و اقتصاد کشور آسیب وارد کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز درخواست می‌شود هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با قاچاق کالا و ارز را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.