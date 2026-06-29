به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهرین فر صبح دوشنبه در حاشیه و برگزاری دوره آموزشی تخصصی ویژه پیمانکاران تولید بذر گواهیشده برنج گفت: انتقال دانش فنی روز و آموزش مدیریت علمی مزارع بذری، نقش مهمی در افزایش کیفیت بذر و کاهش خسارتهای ناشی از بیماریها دارد.
مهرینفر با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ویژه تولیدکنندگان بذر گواهیشده برنج در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج آمل اظهار کرد: این دوره با همکاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مؤسسه تحقیقات برنج برگزار شد و هدف آن ارتقای دانش فنی پیمانکاران تولید بذر و بهبود فرآیند تولید بذرهای استاندارد در استان است.
وی با بیان اینکه تولید بذر گواهیشده نیازمند رعایت دقیق اصول فنی و مدیریتی است، افزود: در این دوره، شرکتکنندگان علاوه بر آموزشهای تخصصی، از مزارع بذری مؤسسه تحقیقات برنج نیز بازدید کردند و از نزدیک با مراحل اجرایی تولید بذر آشنا شدند.
رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: مدیریت تلفیقی بیماریهای مهم برنج، اصول صحیح مصرف کودهای شیمیایی، روند تولید بذر مادری و گواهیشده و همچنین استانداردهای مزرعهای و آزمایشگاهی طبقات مختلف بذر از مهمترین محورهای آموزشی این دوره بود که توسط اساتید و کارشناسان حوزه برنج ارائه شد.
مهرینفر با تأکید بر اهمیت توسعه آموزشهای کاربردی برای تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: ارتقای توان علمی و مهارتی پیمانکاران، زمینه افزایش کیفیت بذرهای گواهیشده، بهبود عملکرد مزارع و تقویت امنیت غذایی را فراهم میکند و سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر استمرار این دورههای تخصصی تأکید دارد.
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