توزیع غذای دانشجویان علوم پزشکی بدون تغییر ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا ، در پی انتشار اخباری مبنی بر تغییر شیوه پرداخت یارانه غذای دانشجویان از ترم آینده، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرد : روند ارائه خدمات تغذیه در دانشگاههای علوم پزشکی مطابق روال گذشته ادامه خواهد داشت.
مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: طرح پرداخت مستقیم یارانه تغذیه به کیف پول دانشجویان در سال تحصیلی پیشرو در دانشگاههای علوم پزشکی اجرا نخواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم، از جمله راهاندازی و توسعه سلفها و رستورانهای مکمل، سامانههای اجرایی و سازوکارهای نظارتی است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: از آنجا که این زیرساختها در دانشگاههای علوم پزشکی هنوز بهطور کامل فراهم نشده است، اجرای این طرح پس از آمادهسازی مقدمات و اطلاعرسانی رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نظر شما