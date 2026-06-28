سعید حبیبا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویی اعلام کرد : در قالب این طرح، رستوران‌های مکمل را در محیط‌های دانشگاهی خواهیم داشت.

انتقال یارانه تغذیه به کیف پول دانشجویان

رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: بنا بر تصمیمات اتخاذ شده از ترم آینده، هزینه‌ سوبسیدی که دولت برای تغذیه دانشجویان در نظر می‌گیرد، مستقیماً به خود دانشجویان اختصاص یافته و در کیف پول آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، در سازوکار جدید این طرح، یارانه غذای دانشجویی به صورت مستقیم به دانشجویان پرداخت می شود یعنی یارانه غذا در اختیار خود دانشجو به طور مستقیم قرار می گیرد.

برخی از مسئولان وزارت علوم معتقدند، با توجه به اینکه بخش تغذیه دانشجویی سهم قابل‌توجهی از بودجه آموزش عالی را به خود اختصاص می‌دهد، استراتژی وزارت علوم بر افزایش نقش بخش خصوصی استوار است. برنامه اصلی وزارت علوم این است که از تصدی مستقیم تولید غذا خارج شده و مدیریت این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.

هدف این است که دانشگاه‌ها به‌جای تمرکز بر تولید غذا، بر فراهم کردن امکانات و تسهیلات برای دانشجویان تمرکز کنند؛ به‌گونه‌ای که دانشجویان (اعم از خوابگاهی وغیر خوابگاهی) دغدغه‌ی تهیه غذای مناسب با قیمت مقرون‌به‌صرفه را نداشته باشند. در طرح جدید، یارانه غذایی که پیش‌تر به پیمانکاران پرداخت می‌شد، مستقیماً به خود دانشجو اختصاص می‌یابد تا مدیریت آن بر عهده خود وی باشد. در این راستا، نقش دانشگاه‌ها از «متصدی تولید» به «ناظر» تغییر خواهد کرد.

با این رویکرد، علاوه بر افزایش کیفیت غذا و بهبود سهم دانشجو، از اتلاف منابع جلوگیری شده و هزینه‌های سنگین مربوط به تجهیزات تولید غذا نیز حذف خواهد شد. همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، دولت از بار متصدی‌گری خارج شده و این امر علاوه بر افزایش کیفیت، منافع اقتصادی بیشتری برای دولت خواهد داشت. در نهایت، این طرح با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، به‌ویژه گاز، در دستور کار قرار گرفته است.