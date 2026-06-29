بیش از ۲۵۶۰ تن بامیه در شهرستان حمیدیه تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهر دغلاوی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در سال زراعی جاری، ۱۹۷ هکتار از اراضی حاصلخیز شهرستان حمیدیه به زیر کشت محصول بامیه اختصاص یافت که با اقدامات حمایتی و نظارتی انجام شده، عملکرد بسیار مطلوبی در مزارع ثبت شد.
وی افزود: تولید این حجم از محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد کشاورزان و بهرهبرداران منطقه ایفا کرده است که نشاندهنده توانمندی بالای فعالان این حوزه است.
مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه با تأکید بر ظرفیتهای بالقوه این شهرستان در تولید محصولات سبزی و صیفی تصریح کرد: بهرهبرداری از این ظرفیتها یکی از اولویتهای اصلی مجموعه جهاد کشاورزی است تا بتوانیم سهم بیشتری در رونق اقتصادی منطقه داشته باشیم.
دغلاوی بیان کرد: توسعه کشت محصولات با مزیت نسبی و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات سودآور، از برنامههای راهبردی جهاد کشاورزی حمیدیه برای ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی است تا ضمن کاهش مصرف منابع آبی، بیشترین ارزش افزوده برای کشاورزان حاصل شود.
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