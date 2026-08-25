به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهر دغلاوی ظهر امروز سه شنبه در نشست بررسی اجرای قانون بند خ ماده ۷۱ با محوریت شناسنامهدار کردن محصولات زراعی اظهار کرد: این طرح صرفاً یک اقدام اداری نیست بلکه زیربنای ساماندهی تولید، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و امکان رصد دقیق محصولات به شمار میرود.
وی افزود: تحقق شناسنامهدار شدن محصولات، برنامهریزیهای بخش کشاورزی را از رویکرد تخمینی خارج و به سمت برنامهریزی علمی و دقیق هدایت میکند.
مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه با تأکید بر نقش اتاق اصناف در اجرای این طرح بیان کرد: اتاق اصناف باید با استفاده از ظرفیت ارتباطی خود، در اطلاعرسانی، تشریح الزامات و تبیین مزایای شناسنامهدار شدن محصولات برای کشاورزان نقش فعالتری ایفا کند.
دغلاوی ادامه داد: اجرای موفق قانون بند خ ماده ۷۱ به همافزایی دستگاههای اجرایی، نهادهای صنفی و همراهی بهرهبرداران نیاز دارد.
وی گفت: جهاد کشاورزی حمیدیه آماده است با اعزام کارشناسان و برگزاری نشستهای توجیهی، آموزشهای لازم را به تولیدکنندگان ارائه و روند آگاهیبخشی درباره این طرح را تسهیل کند.
مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه در پایان اظهار کرد: هدف، تهیه تصویری شفاف و مستند از تولیدات شهرستان، افزایش بهرهوری اقتصادی و فراهم کردن زمینه حرکت کشاورزان به سوی کشاورزی مدرن و شناسنامهدار است.
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