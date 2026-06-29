خطر فساد مواد غذایی در تابستان افزایش می یابد 

سید مهدی میرجهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با افزایش دمای هوا و تشدید گرمای هوا، لازم است غذا حداکثر ظرف دو ساعت مصرف شده یا بلافاصله در یخچال و سردخانه مناسب با دمای استاندارد نگهداری شود.
وی با بیان اینکه برخی مواد غذایی به دلیل ویژگیهای ذاتی خود، بیش از سایر مواد در معرض فساد قرار دارند، افزود: گوشت، فرآوردههای لبنی، تخممرغ و انواع غذاهای پختهشده از جمله مواد غذایی بالقوه خطرناک به شمار میروند و در صورت عدم رعایت شرایط صحیح نگهداری، زمینه برای رشد میکروبها و بروز مسمومیتهای غذایی فراهم خواهد شد.
مدیر سلامت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان به افزایش چشمگیر پخت و توزیع نذورات در ایام محرم و صفر اشاره کرد و اظهار داشت: رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی در تمامی مراحل تهیه، آمادهسازی، پخت، نگهداری و توزیع مواد غذایی، اساسیترین اصل برای حفظ سلامت عزاداران حسینی و پیشگیری از بیماریهای منتقله از راه غذا محسوب میشود.
وی مهمترین علت بروز مسمومیتهای غذایی در ایام سوگواری محرم را نگهداری نامناسب غذاهای پختهشده در دمای محیط ذکر کرد و ادامه داد: که غذاهای نذری نباید بیش از دو ساعت در دمای معمولی باقی بمانند.
میرجهانیان اعلام کرد: در صورتی که غذای پختهشده بیش از دو ساعت در دمای محیط باقی بماند، احتمال رشد عوامل بیماریزا به طور قابلتوجهی افزایش یافته و مصرف آن، سلامت افراد را با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد. به همین دلیل، رعایت زنجیره دمایی از لحظه پخت تا مرحله توزیع و مصرف، به عنوان یکی از مهمترین اصول بهداشت مواد غذایی تلقی میشود.
وی یادآور شد: پخت انبوه غذا نیازمند دقت و مراقبت مضاعف است، چراکه افزایش حجم تولید، احتمال بروز آلودگیهای متقاطع و ثانویه را به طور چشمگیری بالا میبرد. در صورت عدم انطباق تجهیزات، محیط پخت، مواد اولیه و فرآیند آمادهسازی با ضوابط بهداشتی، نهتنها کیفیت غذا کاهش مییابد، بلکه احتمال وقوع مسمومیتهای غذایی نیز به شدت افزایش خواهد یافت.
میرجهانیان با تأکید بر نگاه فرابخشی به مقوله سلامت در ایام سوگواری، بیان کرد: رعایت بهداشت در فرآیند تهیه نذورات، صرفاً یک توصیه ساده نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و دینی در قبال سلامت هموطنان محسوب میشود. هیئتهای مذهبی با التزام عملی به اصول بهداشتی، میتوانند ضمن انجام یک عمل خیر و معنوی، از بروز بیماریهای ناشی از مصرف غذا جلوگیری کرده و پاسدار سلامت عزاداران باشند.
وی بر مسئولیت سنگین برگزارکنندگان مراسم مذهبی در قبال سلامت عمومی تاکید کرد و گفت: مسئولان هیئتهای مذهبی موظف هستند مواد اولیه مورد نیاز را صرفاً از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و از سلامت، کیفیت و تاریخ مصرف آنها اطمینان حاصل نمایند. همچنین مواد اولیه باید متناسب با نوع خود، در شرایط دمایی مناسب، مکانهای دارای تهویه کافی و با رعایت کامل اصول بهداشتی ذخیرهسازی شوند.
این متخصص بهداشت محیط با تأکید بر نقش کلیدی برنامهریزی دقیق در زمان پخت و توزیع غذا، ابراز داشت: هرچه فاصله زمانی بین پایان پخت تا توزیع و مصرف کوتاهتر باشد، احتمال آلودگی و فساد مواد غذایی به مراتب کاهش مییابد. از این رو، تأکید میشود که غذاهای نذری در کوتاهترین زمان ممکن پس از آمادهسازی، در اختیار عزاداران قرار گیرند.
وی از کلیه شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع نذورات، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن توسط کارشناسان بهداشت محیط مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
مدیر سلامت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان رعایت زمان و دمای نگهداری غذاهای پختهشده از اولویت ویژهای برخوردار است. این مواد غذایی حداکثر تا دو ساعت پس از پخت میتوانند در دمای معمولی محیط باقی بمانند و چنانچه قرار است برای مدت بیشتری نگهداری شوند، باید بلافاصله به یخچال یا سردخانه با دمای کمتر از هشت درجه سانتیگراد منتقل شوند.
وی با اشاره به افزایش دمای هوا در بسیاری از روزهای ماه محرم، اظهار کرد: در فصل گرما، خطر فساد مواد غذایی به شدت افزایش یافته و سرعت رشد میکروارگانیسمها چندین برابر میشود؛ بنابراین نگهداری غذا در محیط، حتی برای مدت کوتاه، میتواند تهدید جدی برای سلامت مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
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