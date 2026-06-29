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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

هوای چند شهر استان یزد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای چند شهر استان یزد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

یزد- بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا در چند شهر استان یزد به وضعیت ناسالم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در استان یزد، شاخص کیفیت هوا در برخی مناطق استان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفته است.

طبق این گزارش، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه اردکان عدد ۱۷۰، در ایستگاه محیط زیست اردکان ۱۶۳، در ایستگاه اشکذر ۱۹۸، در آزادشهر یزد ۱۵۳ و در ایستگاه مرکز بهداشت یزد ۱۷۲ ثبت شده که همگی در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارند.

همچنین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه اداره کل محیط زیست استان یزد عدد ۱۴۵ را نشان می‌دهد که در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

بر این اساس، میبد با شاخص ۷۸ و بافق با شاخص ۹۶ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارند.

بر پایه دسته‌بندی شاخص کیفیت هوا، رنگ زرد به معنای هوای قابل قبول، رنگ نارنجی به معنای ناسالم برای گروه‌های حساس و رنگ قرمز نشان‌دهنده هوای ناسالم برای عموم مردم است.

کد مطلب 6874015

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