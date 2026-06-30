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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

هواشناسی: دمای اصفهان کاهش می‌یابد

هواشناسی: دمای اصفهان کاهش می‌یابد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از روند کاهشی دما در این استان از فردا تا پایان هفته جاری خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا سه درجه کاهش می‌یابد، اظهار کرد: روند کاهش محسوس دما تا پایان روز پنجشنبه تداوم دارد اما از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، رو به افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آران و بیدگل با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است، افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا چهارشنبه به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: آسمان استان تا پایان هفته صاف، در بعضی ساعات همراه با وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک و کاهش دید و افت کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق شمال، شرق و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

امینی اضافه کرد: طی عصر امروز سه‌شنبه و اوایل چهارشنبه در نیمه شمالی استان شرایط وقوع ناپایداری همرفتی به‌صورت رگبار و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

کد مطلب 6875626

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