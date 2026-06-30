لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا سه درجه کاهش می‌یابد، اظهار کرد: روند کاهش محسوس دما تا پایان روز پنجشنبه تداوم دارد اما از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، رو به افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آران و بیدگل با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است، افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا چهارشنبه به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: آسمان استان تا پایان هفته صاف، در بعضی ساعات همراه با وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک و کاهش دید و افت کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق شمال، شرق و مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

امینی اضافه کرد: طی عصر امروز سه‌شنبه و اوایل چهارشنبه در نیمه شمالی استان شرایط وقوع ناپایداری همرفتی به‌صورت رگبار و رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای نیز وجود دارد.