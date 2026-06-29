به گزارش خبرنگار مهر، رسول روستایی صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح برنامه راهبردی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این برنامه از تیرماه ۱۴۰۳ با شعار «۱۴۰۵ در ۱۴۰۵» آغاز شده و دستیابی به هزار روز بدون حادثه، کاهش خاموشی‌ها، کاهش تلفات شبکه به ۱۰ درصد و حذف مراجعات حضوری مشترکان را دنبال می‌کند.

رتبه نخست کشور در کاهش تلفات برق

وی گفت: میزان تلفات واقعی شبکه برق استان از ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که این عملکرد، رتبه نخست کشور را در میان ۳۹ شرکت توزیع برق برای استان به همراه داشته است.

کاهش خاموشی‌ها و توسعه تعمیرات شبکه

روستایی افزود: خاموشی هر مشترک از یک هزار و ۹۳ دقیقه به ۷۱۳ دقیقه کاهش یافته که حاصل اجرای حدود یک هزار و ۹۵۰ کیلومتر تعمیرات شبکه فشار متوسط و مانورهای جهادی است. هدف‌گذاری شرکت، کاهش این شاخص به ۴۰۵ دقیقه است.

توسعه هوشمندسازی شبکه

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان از افزایش تجهیزات هوشمند شبکه از ۱۷ هزار و ۶۸۱ به ۳۴ هزار و ۸۹۵ دستگاه خبر داد و گفت: این شرکت به عنوان یکی از ۱۲ پایلوت اجرای شبکه هوشمند کشور انتخاب شده و برنامه راهبردی آینده نیز بر توسعه هوشمندسازی متمرکز خواهد بود.

وی همچنین از تبدیل بخش عمده شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار و نصب ۵۱ کلید هوشمند در شبکه توزیع برای افزایش پایداری برق خبر داد.

بازسازی ترانس‌ها و ایجاد مرکز هوشمند

روستایی گفت: با راه‌اندازی کارگاه تعمیر ترانسفورماتور، ۲۳۸ دستگاه ترانس معیوب بازسازی و به شبکه بازگردانده شد.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز هوشمند مدیریت شبکه (مهتاب) با هدف پایش برخط تجهیزات، تحلیل داده‌ها و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مدیریت شبکه خبر داد.

توسعه زیرساخت‌های برق استان

مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: ظرفیت پست‌های فوق توزیع استان با بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از ۹۴۵ به یک هزار و ۱۷۴ مگاولت‌آمپر افزایش یافته و چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه جدید نیز در این بخش تعریف شده است.

وی افزود: سال گذشته ۱۱ روستا برق‌رسانی، شبکه برق ۱۵۵ روستا بهسازی، ۹۰ پنل خورشیدی برای عشایر آماده تحویل و سه هزار چراغ معابر نیز با چراغ‌های LED جایگزین شد.

روستایی مجموع پروژه‌های اجرا شده و در دست اجرای شرکت طی دو سال اخیر را حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از ابتدای امسال نیز در قالب طرح ملی «سامان»، ۲۷ مانور تعمیراتی و یک هزار و ۷۵۶ اقدام اصلاحی در شبکه برق استان انجام شده که نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌ها داشته است.